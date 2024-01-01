сегодня



Новая фигурка JIMI HENDRIX



Обладая даром импровизации, Джими Хендрикс был завораживающим исполнителем, который при каждом выходе на сцену устраивал уникальное живое выступление.



Новейшая шарнирная фигурка Jimi Hendrix ReAction Figure в масштабе 3,75 дюйма вдохновлена психоделической обложкой дебютного студийного альбома The Jimi Hendrix Experience «Are You Experienced», выпущенного в США, и представляет новаторского гитариста в фиолетовой и желтой расцветке, а также с аксессуаром в виде электрогитары с металлическими деталями.







+0 -0



просмотров: 86

