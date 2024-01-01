Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 31
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 24
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
*Новое видео NIGHTWISH 20
*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
*TED NUGENT ответил PEARL JAM 11
*DEVIN TOWNSEND о воскрешении STRAPPING YOUNG LAD 11
*Соус от SLAYER 9
*Видео полного выступления LINKIN PARK 9
*Сборник лучшего от H.I.M. 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 31
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 24
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
*Новое видео NIGHTWISH 20
*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
[= ||| все новости группы



*

Jimi Hendrix

*



21 сен 2024 : 		 Новая фигурка JIMI HENDRIX

8 июл 2024 : 		 Трейлер "Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision

29 июн 2024 : 		 "Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision" выйдет летом

16 июн 2024 : 		 Новая фигурка JIMI HENDRIX

18 ноя 2023 : 		 Гитарист TRIUMPH о концерте Джими Хендрикса

16 авг 2023 : 		 Новая книга о JIMI HENDRIX выйдет зимой

5 июл 2023 : 		 Гитара JIMI HENDRIX выставлена на продажу

6 дек 2022 : 		 ZAKK WYLDE выступил на вечеринке по случаю дня рождения JIMI HENDRIX

26 май 2022 : 		 В Исландии покажут член Джими Хендрикса

29 апр 2022 : 		 Гитара JIMI HENDRIX уйдёт с молотка

27 дек 2021 : 		 Нереализованное демо JIMI HENDRIX

10 июн 2021 : 		 SLASH, PHIL COLLEN и ROBERT DELEO исполняют JIMI HENDRIX

8 июн 2021 : 		 Болванчик JIMI HENDRIX появится летом

5 май 2021 : 		 Гитара и усилитель Джими Хэндрикса выставлены на продажу

13 янв 2021 : 		 Дом JIMI HENDRIX выставлен на продажу

26 ноя 2020 : 		 GIBSON выпустили две гитары в память о Джими Хендриксе

18 ноя 2020 : 		 Наушники JIMI HENDRIX

12 ноя 2020 : 		 Две гитары Джими Хендрикса выставлены на аукцион

29 сен 2020 : 		 Анализ игры JIMI HENDRIX

11 фев 2020 : 		 Юбилейное издание финального альбома JIMI HENDRIX выйдет весной

28 ноя 2019 : 		 За постер JIMI HENDRIX назначена награда

22 ноя 2019 : 		 Фрагмент концертного издания JIMI HENDRIX

27 окт 2019 : 		 Фрагмент концертного альбома JIMI HENDRIX

9 окт 2019 : 		 Концертный релиз JIMI HENDRIX выйдет осенью

26 мар 2019 : 		 Лидер MEGADETH исполняет классику Хендрикса

26 мар 2018 : 		 Новое видео JIMI HENDRIX
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая фигурка JIMI HENDRIX



zoom
Обладая даром импровизации, Джими Хендрикс был завораживающим исполнителем, который при каждом выходе на сцену устраивал уникальное живое выступление.

Новейшая шарнирная фигурка Jimi Hendrix ReAction Figure в масштабе 3,75 дюйма вдохновлена психоделической обложкой дебютного студийного альбома The Jimi Hendrix Experience «Are You Experienced», выпущенного в США, и представляет новаторского гитариста в фиолетовой и желтой расцветке, а также с аксессуаром в виде электрогитары с металлическими деталями.

JIMI HENDRIX - New Super7 ReAction Figure Available For Pre-Order




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 86

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом