Новая фигурка JIMI HENDRIX

Обладая даром импровизации, Джими Хендрикс был завораживающим исполнителем, который при каждом выходе на сцену устраивал уникальное живое выступление.
Новейшая шарнирная фигурка Jimi Hendrix ReAction Figure в масштабе 3,75 дюйма вдохновлена психоделической обложкой дебютного студийного альбома The Jimi Hendrix Experience «Are You Experienced», выпущенного в США, и представляет новаторского гитариста в фиолетовой и желтой расцветке, а также с аксессуаром в виде электрогитары с металлическими деталями.
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