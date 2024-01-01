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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 111
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 48
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 30
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Jimi Hendrix

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8 июл 2024 : 		 Трейлер "Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision

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22 ноя 2019 : 		 Фрагмент концертного издания JIMI HENDRIX

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|||| 8 июл 2024

Трейлер "Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision



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Abramorama сообщили, что девятого августа в Нью-Йорке пройдет премьера нового фильма "Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision". Трейлер к этому релизу доступен ниже.

Для компании Abramorama большая честь вновь сотрудничать с Experience Hendrix L.L.C., на этот раз для того, чтобы представить глубокий и уникальный документальный фильм об истории одной из самых известных студий звукозаписи в мире. Включите часовой плейлист, DSP или радиостанцию, и, скорее всего, хотя бы одна из песен была записана в студии Джими Хендрикса Electric Lady Studios.

JIMI HENDRIX - Video Trailer Released For




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