8 июл 2024



Трейлер "Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision



Abramorama сообщили, что девятого августа в Нью-Йорке пройдет премьера нового фильма "Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision". Трейлер к этому релизу доступен ниже.



Для компании Abramorama большая честь вновь сотрудничать с Experience Hendrix L.L.C., на этот раз для того, чтобы представить глубокий и уникальный документальный фильм об истории одной из самых известных студий звукозаписи в мире. Включите часовой плейлист, DSP или радиостанцию, и, скорее всего, хотя бы одна из песен была записана в студии Джими Хендрикса Electric Lady Studios.







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