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Celtic Frost

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TOM GABRIEL FISCHER обсуждал с бывшим из CELTIC FROST концерты



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TOM GABRIEL FISCHER в недавнем интервью ответил на вопрос, какие есть шансы на воссоединение с ударником CELTIC FROST Reed'ом St. Mark'ом:

«Я думаю об этом каждый день. Он по-прежнему один из моих самых близких друзей, и мы до сих пор общаемся. Мы говорили об этом, и Reed мог бы стать частью союза CELTIC FROST в 2000-х, но Мартину [Айну, ныне покойному басисту CELTIC FROST] эта идея по какой-то причине не понравилась. Я так и не узнал, почему Мартин не хотел, чтобы Reed участвовал в этом, потому что я летал в Нью-Йорк, чтобы попросить его поучаствовать, и он ответил согласием. Но Мартин был против и привёл своего друга Franco Sesa, , что, конечно же, в итоге привело к распаду группы. Я уважаю выбор Мартина, поэтому так и получилось. В CELTIC FROST не было диктатуры. Но сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что, возможно, нам стоило сделать это с Reed'ом.

Я часто разговариваю с Reed'ом о том, чтобы он прилетел в Цюрих. Он всё ещё живет в Северной Америке. Я говорю с ним о том, чтобы он прилетел в Цюрих и мы провели репетицию, чтобы понять, на каком уровне мы находимся в музыкальном плане с нашими возможностями, чтобы выяснить, возможно ли устроить шоу-посвящение в честь Мартина Эйна. Не воссоздать CELTIC FROST, конечно, это невозможно, но попросить других бывших участников CELTIC FROST приехать и собрать состав из людей, которые были в CELTIC FROST, сыграть песни CELTIC FROST в честь Мартина, может быть, на двух шоу. Мы говорили об этом, и я уверен, что мы попытаемся это сделать. Я не могу комментировать мастерство игры Рида, потому что я постоянно на сцене, а он нет, так что я не знаю. Это ещё предстоит увидеть. Он говорит, что может это сделать, так что посмотрим. Если он сможет это сделать, я уверен, что это произойдёт».




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13 авг 2024
gravitgroove
Кто бы что ни говорил, а Фишер крутой артист.
13 авг 2024
гладиатор
Мечты, мечты.. Только прав на название нет, поэтому мечтами и останутся

просмотров: 450

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