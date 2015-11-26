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JAMES KOTTAK — об алкозависимости



Фэн-клуб SCORPIONS поговорил с бывшим барабанщиком группы, JAMES'ом KOTTAK'ом, и в ходе беседы он коснулся своей алкозависимости:



«Я рок-барабанщик в рок-группе, что даёт тебе зеленый свет, чтобы выпить. Это как часовой механизм. SCORPIONS... Мы выходим, играем шоу, мы уезжаем до того, как люди узнают, что происходит. Мы возвращаемся в отель ещё до того, как кто-то покинул здание, и через 45 минут мы ужинаем. И всё по правильной цене: бесплатно. Летать первым классом: бесплатно. Это словно: "У меня следующие два дня выходных, я могу выпить...", и это подтолкнуло меня к тому, чтобы снова начать пить. Это типичный алкогольный образ жизни: "С таким же успехом я мог бы выпить..." Я был на сотнях встреч анонимных алкоголиков, я провел 92 дня в реабилитационном центре, хотя должен был быть там только 30 дней. Это изменило всю мою жизнь и весь мой образ мышления».







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