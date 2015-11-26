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Kottak

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20 окт 2020 : 		 JAMES KOTTAK — об алкозависимости

20 фев 2020 : 		 KOTTAK хвалит Трампа

23 янв 2020 : 		 JAMES KOTTAK: «Кандидаты от демократов слишком любят черных»

5 дек 2019 : 		 JAMES KOTTAK — беженцам: «Сначала наведите порядок в своей жо...»

2 дек 2019 : 		 JAMES KOTTAK устал от женщин в правоохранительной системе

1 дек 2019 : 		 JAMES KOTTAK: «В рекламе слишком много негров»

22 окт 2019 : 		 JAMES KOTTAK устал от «межрасовых браков»

5 июл 2019 : 		 JAMES KOTTAK хвалит Трампа

28 сен 2017 : 		 JAMES KOTTAK: «В SCORPIONS меня мог сменить Jason Bonham»

29 дек 2016 : 		 JAMES'a KOTTAK'a обнесли

22 ноя 2016 : 		 JAMES KOTTAK: «Закрытие одной главы открывает тысячу новых»

19 апр 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KOTTAK

29 мар 2010 : 		 KOTTAK подписали контракт с CMM International

26 янв 2010 : 		 Новое видео KOTTAK

12 ноя 2009 : 		 Новая песня KOTTAK

23 окт 2009 : 		 Переиздания альбомов KOTTAK выйдут в 2010 году
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JAMES KOTTAK — об алкозависимости



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Фэн-клуб SCORPIONS поговорил с бывшим барабанщиком группы, JAMES'ом KOTTAK'ом, и в ходе беседы он коснулся своей алкозависимости:

«Я рок-барабанщик в рок-группе, что даёт тебе зеленый свет, чтобы выпить. Это как часовой механизм. SCORPIONS... Мы выходим, играем шоу, мы уезжаем до того, как люди узнают, что происходит. Мы возвращаемся в отель ещё до того, как кто-то покинул здание, и через 45 минут мы ужинаем. И всё по правильной цене: бесплатно. Летать первым классом: бесплатно. Это словно: "У меня следующие два дня выходных, я могу выпить...", и это подтолкнуло меня к тому, чтобы снова начать пить. Это типичный алкогольный образ жизни: "С таким же успехом я мог бы выпить..." Я был на сотнях встреч анонимных алкоголиков, я провел 92 дня в реабилитационном центре, хотя должен был быть там только 30 дней. Это изменило всю мою жизнь и весь мой образ мышления».

KINGDOM COME Drummer JAMES KOTTAK Looks Back On Departure From SCORPIONS, Going To Rehab -



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

vatzzons


20 окт 2020, 15:26		Нех было свою фамилию рисовать на бочках


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