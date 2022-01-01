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JAMES KOTTAK: «Изменения климата? Всё дело в бабках!»



JAMES KOTTAK отреагировал на новый доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), предлагающей пути предотвращения наихудших последствий изменения климата, в рамках которого было заявлено, что настало время действовать «сейчас или никогда»:



«Изменение климата... Полный бред. Это машина для зарабатывания денег. Разве никто не помнит сильные морозы 1978 года? По словам ученых, мы вступали в период глубокого похолодания, ха-ха!»







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