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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 36
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 19
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео RAMMSTEIN 13
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
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Kottak

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8 апр 2022 : 		 JAMES KOTTAK: «Изменения климата? Всё дело в бабках!»

19 апр 2021 : 		 JAMES KOTTAK: «Байден тупее тупого!»

22 окт 2020 : 		 JAMES KOTTAK — об алкозависимости (расширенная версия)

20 окт 2020 : 		 JAMES KOTTAK — об алкозависимости

20 фев 2020 : 		 KOTTAK хвалит Трампа

23 янв 2020 : 		 JAMES KOTTAK: «Кандидаты от демократов слишком любят черных»

5 дек 2019 : 		 JAMES KOTTAK — беженцам: «Сначала наведите порядок в своей жо...»

2 дек 2019 : 		 JAMES KOTTAK устал от женщин в правоохранительной системе

1 дек 2019 : 		 JAMES KOTTAK: «В рекламе слишком много негров»

22 окт 2019 : 		 JAMES KOTTAK устал от «межрасовых браков»

5 июл 2019 : 		 JAMES KOTTAK хвалит Трампа

28 сен 2017 : 		 JAMES KOTTAK: «В SCORPIONS меня мог сменить Jason Bonham»

29 дек 2016 : 		 JAMES'a KOTTAK'a обнесли

22 ноя 2016 : 		 JAMES KOTTAK: «Закрытие одной главы открывает тысячу новых»

19 апр 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KOTTAK

29 мар 2010 : 		 KOTTAK подписали контракт с CMM International

26 янв 2010 : 		 Новое видео KOTTAK

12 ноя 2009 : 		 Новая песня KOTTAK

23 окт 2009 : 		 Переиздания альбомов KOTTAK выйдут в 2010 году
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|||| сегодня

JAMES KOTTAK: «Изменения климата? Всё дело в бабках!»



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JAMES KOTTAK отреагировал на новый доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), предлагающей пути предотвращения наихудших последствий изменения климата, в рамках которого было заявлено, что настало время действовать «сейчас или никогда»:

«Изменение климата... Полный бред. Это машина для зарабатывания денег. Разве никто не помнит сильные морозы 1978 года? По словам ученых, мы вступали в период глубокого похолодания, ха-ха!»

Former SCORPIONS Drummer JAMES KOTTAK Says Climate Change Is




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