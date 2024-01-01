10 янв 2024



LENNY WOLF о смерти Джеймса Коттака



LENNY WOLF отреагировал на известие о смерти Джеймса Коттака:



«Очень милый, эмоциональный и обаятельный парень, который жил рок-н-роллом в полной мере в любом его аспекте, и один из слишком многих, ушел под финальный свод. Я надеюсь, что если существует жизнь после смерти, то мы встретимся при благоприятных и мирных обстоятельствах.



RIP, мой дорогой Twilight Cruiser Jamo. Люблю тебя и сохраню в своем сердце на веки вечные!»





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