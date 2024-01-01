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*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 32
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 26
*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 26
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 20
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 19
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Kottak

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10 янв 2024 : 		 LENNY WOLF о смерти Джеймса Коттака

10 янв 2024 : 		 SCORPIONS о Джеймсе Коттаке

9 янв 2024 : 		 Умер Джеймс Коттак

1 май 2023 : 		 JAMES KOTTAK о битве за стакан

16 июн 2022 : 		 Басист BLACK STAR RIDERS — о JAMES'е KOTTAK'е: «Зависимость полностью завладела им»

8 апр 2022 : 		 JAMES KOTTAK: «Изменения климата? Всё дело в бабках!»

19 апр 2021 : 		 JAMES KOTTAK: «Байден тупее тупого!»

22 окт 2020 : 		 JAMES KOTTAK — об алкозависимости (расширенная версия)

20 окт 2020 : 		 JAMES KOTTAK — об алкозависимости

20 фев 2020 : 		 KOTTAK хвалит Трампа

23 янв 2020 : 		 JAMES KOTTAK: «Кандидаты от демократов слишком любят черных»

5 дек 2019 : 		 JAMES KOTTAK — беженцам: «Сначала наведите порядок в своей жо...»

2 дек 2019 : 		 JAMES KOTTAK устал от женщин в правоохранительной системе

1 дек 2019 : 		 JAMES KOTTAK: «В рекламе слишком много негров»

22 окт 2019 : 		 JAMES KOTTAK устал от «межрасовых браков»

5 июл 2019 : 		 JAMES KOTTAK хвалит Трампа

30 июн 2019 : 		 JAMES KOTTAK: «США стоит решить свои проблемы прежде чем принимать новых иммигрантов»

17 сен 2018 : 		 JAMES KOTTAK об алкоголизме

28 сен 2017 : 		 JAMES KOTTAK: «В SCORPIONS меня мог сменить Jason Bonham»

29 дек 2016 : 		 JAMES'a KOTTAK'a обнесли

22 ноя 2016 : 		 JAMES KOTTAK: «Закрытие одной главы открывает тысячу новых»

4 июн 2014 : 		 JAMES KOTTAK: «Пять лет пил и меня накрыло»

19 апр 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KOTTAK

29 мар 2010 : 		 KOTTAK подписали контракт с CMM International

26 янв 2010 : 		 Новое видео KOTTAK

12 ноя 2009 : 		 Новая песня KOTTAK
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|||| 10 янв 2024

LENNY WOLF о смерти Джеймса Коттака



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LENNY WOLF отреагировал на известие о смерти Джеймса Коттака:

«Очень милый, эмоциональный и обаятельный парень, который жил рок-н-роллом в полной мере в любом его аспекте, и один из слишком многих, ушел под финальный свод. Я надеюсь, что если существует жизнь после смерти, то мы встретимся при благоприятных и мирных обстоятельствах.

RIP, мой дорогой Twilight Cruiser Jamo. Люблю тебя и сохраню в своем сердце на веки вечные!»



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