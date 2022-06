сегодня



Басист BLACK STAR RIDERS — о JAMES'е KOTTAK'е: «Зависимость полностью завладела им»



Басист BLACK STAR RIDERS Robbie Crane выразил беспокойство по поводу состояния барабанщика KINGDOM COME James'a Kottak'а, чья группа была раскритикована за провальное выступление на шведском фестивале.



Выступление KINGDOM COME 10 июня на рок-фестивале в Швеции популярный шведский сайт Rocknytt назвал «самым большим провалом» мероприятия.



После того, как появились статьи о выступлении KINGDOM COME в Швеции, Stevie Rachelle, основатель сайта Metal Sludge и фронтмен глэм-металл-группы TUFF, высказался по поводу ситуации на своей странице в соцсети:



«Этот последний инцидент и катастрофа во время выступления James'a Kottak'a, наряду с его прошлыми публичными проявлениями глупого пьяного поведения, из-за которых он годами попадал на обложку TMZ и далее, — это именно то, что Джени Лейн [покойный фронтмен WARRANT] делал в своей жизни годами, пока эти годы не оборвались. James Kottak — это Джени Лейн в 2022 году... И правда в том, что, скорее всего, никто не сможет его спасти, кроме него самого. Были группы, жена, дети, и я уверен, менеджеры, семья и друзья, которые пытались, как и в случае с Джени Лейном, но James Kottak всё ещё жив. Спасёт ли он себя или нет, покажет только время. Слишком много потакателей, и кто-то должен об этом сказать».



Среди тех, кто отреагировал на сообщение Rachelle, был и Crane, нынешний басист BLACK STAR RIDERS, а в прошлом участник RATT, LYNCH MOB и группы Vince'a Neil'a. Robbie написал:



«Это печальная ситуация... James — хороший чувак... Он отец, брат, сын, муж и друг... Но, к сожалению, вы правы... Единственный человек, который может спасти James'a, — это сам James. Он должен захотеть этого. Но, как было со многими до него, зависимость полностью завладела им... Он находится в центре своей собственной бури и не видит ничего, кроме мира вокруг... Он не осознаёт, какой физический ущерб он нанёс себе. Во всяком случае, пока... Если бы мы попытались помочь, услышал бы он нас? Я не знаю... Надеюсь, эта ситуация послужит ему сигналом к пробуждению... Всё, что мы можем сделать, это молиться за него...»



В сентябре 2016 года Kottak был уволен из SCORPIONS из-за проблем с алкоголем, и его заменил бывший участник MOTÖRHEAD Mikkey Dee.











