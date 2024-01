сегодня



Вокалист KINGDOM COME: «Незадолго до смерти Джеймс лечился»



Вокалист KINGDOM COME Keith St. John в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" поделился информацией о Джеймсе Коттаке:



«У него были взлёты и падения. И казалось, что он действительно пытается вернуться к нормальной жизни. Я знаю, что он только что прошёл 48-дневную программу, старался лечиться. И я не знаю всех ужасных подробностей последнего дня. Они всё ещё продолжают поступать. Я ещё не разговаривал с его сестрой, потому что все сейчас слишком подавлены».



Кроме того, St. John рассказал о том, что KINGDOM COME были вынуждены использовать другого барабанщика — Blas'a Elias'a из SLAUGHTER — вместо Джеймса на большинстве концертов группы за последние полтора года из-за ухудшения здоровья Коттака:



«После того, как определённый уровень игры [Джеймса] ушёл, это было крайне неприятно, ведь когда он появился, он был как второе пришествие [Джона] Бонэма или что-то в этом роде в 1980-х. И это было поистине невыносимо — видеть, как ему трудно играть. Ведь это Джеймс Котак, он когда-то был на вершине. И решение — я не могу сказать — просто расстаться с ним, если можно так выразиться, пока он не поправится, и взять на подмену другого парня, было тяжёлым — возможно, тяжелее для других ребят из KINGDOM COME, потому что у них с ним была очень долгая история, особенно для гитариста Rick'a Steier'a, который вырос с Джеймсом в окрестностях Луисвилля, штат Кентукки, откуда он родом. Именно он был его братом по оружию, если не сказать больше, на протяжении всех этих лет, даже вне сцены и за её пределами. Но в конце концов мы просто должны были это сделать. Нам не хотелось, чтобы он дальше позорился, да и для группы это было не очень хорошо, промоутерам это не нравилось. Так что нам пришлось отказаться от его участия».







+0 -0



просмотров: 426