Умер Джеймс Коттак

Согласно сообщению Metal Sludge, скончался рок-барабанщик Джеймс Коттак, наиболее известный по работе со SCORPIONS и KINGDOM COME. Ему был 61 год.
Помимо SCORPIONS и KINGDOM COME, Коттак гастролировал с такими группами, как WARRANT и DIO. Джеймс также участвовал в различных других проектах, в том числе в группе KRUNK, в которой в 1990-х годах он пел на вокале и играл на гитаре.
Барабанщик POISON Rikki Rockett отреагировал на смерть своего друга, написав:
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