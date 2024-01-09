9 янв 2024



Умер Джеймс Коттак



Согласно сообщению Metal Sludge, скончался рок-барабанщик Джеймс Коттак, наиболее известный по работе со SCORPIONS и KINGDOM COME. Ему был 61 год.



Помимо SCORPIONS и KINGDOM COME, Коттак гастролировал с такими группами, как WARRANT и DIO. Джеймс также участвовал в различных других проектах, в том числе в группе KRUNK, в которой в 1990-х годах он пел на вокале и играл на гитаре.



Барабанщик POISON Rikki Rockett отреагировал на смерть своего друга, написав:



«RIP... James Kottak».

RIP вЂ¦

James Kottak

















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