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Kottak

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9 янв 2024 : 		 Умер Джеймс Коттак

1 май 2023 : 		 JAMES KOTTAK о битве за стакан

16 июн 2022 : 		 Басист BLACK STAR RIDERS — о JAMES'е KOTTAK'е: «Зависимость полностью завладела им»

8 апр 2022 : 		 JAMES KOTTAK: «Изменения климата? Всё дело в бабках!»

19 апр 2021 : 		 JAMES KOTTAK: «Байден тупее тупого!»

22 окт 2020 : 		 JAMES KOTTAK — об алкозависимости (расширенная версия)

20 окт 2020 : 		 JAMES KOTTAK — об алкозависимости

20 фев 2020 : 		 KOTTAK хвалит Трампа

23 янв 2020 : 		 JAMES KOTTAK: «Кандидаты от демократов слишком любят черных»

5 дек 2019 : 		 JAMES KOTTAK — беженцам: «Сначала наведите порядок в своей жо...»

2 дек 2019 : 		 JAMES KOTTAK устал от женщин в правоохранительной системе

1 дек 2019 : 		 JAMES KOTTAK: «В рекламе слишком много негров»

22 окт 2019 : 		 JAMES KOTTAK устал от «межрасовых браков»

5 июл 2019 : 		 JAMES KOTTAK хвалит Трампа

30 июн 2019 : 		 JAMES KOTTAK: «США стоит решить свои проблемы прежде чем принимать новых иммигрантов»

17 сен 2018 : 		 JAMES KOTTAK об алкоголизме

28 сен 2017 : 		 JAMES KOTTAK: «В SCORPIONS меня мог сменить Jason Bonham»

29 дек 2016 : 		 JAMES'a KOTTAK'a обнесли

22 ноя 2016 : 		 JAMES KOTTAK: «Закрытие одной главы открывает тысячу новых»

4 июн 2014 : 		 JAMES KOTTAK: «Пять лет пил и меня накрыло»

19 апр 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KOTTAK

29 мар 2010 : 		 KOTTAK подписали контракт с CMM International

26 янв 2010 : 		 Новое видео KOTTAK

12 ноя 2009 : 		 Новая песня KOTTAK

23 окт 2009 : 		 Переиздания альбомов KOTTAK выйдут в 2010 году
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|||| 9 янв 2024

Умер Джеймс Коттак



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Согласно сообщению Metal Sludge, скончался рок-барабанщик Джеймс Коттак, наиболее известный по работе со SCORPIONS и KINGDOM COME. Ему был 61 год.

Помимо SCORPIONS и KINGDOM COME, Коттак гастролировал с такими группами, как WARRANT и DIO. Джеймс также участвовал в различных других проектах, в том числе в группе KRUNK, в которой в 1990-х годах он пел на вокале и играл на гитаре.

Барабанщик POISON Rikki Rockett отреагировал на смерть своего друга, написав:

«RIP... James Kottak».

RIP вЂ¦
James Kottak








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КомментарииСкрыть/показать 10 )

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9 янв 2024
H
HELLECTOR
Ёлки-палки. Допился Джеймс...
9 янв 2024
father
Нихуя себе
9 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
Очень, очень жаль. Очередной повод всем "я не алкаш, я по чуть-чуть" задуматься.
Like!1
9 янв 2024
B
Blackout 74
Почему-то я не удивлён, судя по его состоянию последнее время.
Like!1
9 янв 2024
E
Evil3062
бл....ть R.I.P.
9 янв 2024
Hellg
Очень жаль... Талантливый был человек.
10 янв 2024
Klawd Air
Ну, етить... зажигать умел человек, шоу на концертах хорошее устраивал. В составе Scorpions успел много интересных альбомов записать. Светлая память.
Like!1
10 янв 2024
WahrandPhain
это не тот, который начал замедляться во время выступления Кингдом Кам?
10 янв 2024
gravitgroove
Доброй памяти

просмотров: 1265

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