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JAMES KOTTAK — об алкозависимости (расширенная версия)



Фэн-клуб SCORPIONS поговорил с бывшим барабанщиком группы, JAMES'ом KOTTAK'ом, и в ходе беседы он коснулся своей алкозависимости:



«Я всегда пил то тут, то там, и закидывался болеутоляющими Aleve. Их принимают бейсболисты, все футболисты, и это работает как приворот. Берёшь их и ничего не чувствуешь. Но вдобавок ко всему я рок-барабанщик в рок-группе, что даёт тебе зеленый свет, чтобы выпить.



С 2008 по 2011 годы я не пил. Однажды я проснулся и сказал: "Я просто не хочу больше пить". Я не ходил на реабилитацию, я ничего из этого не делал. Я просто не хотел больше пить.



Если у тебя есть какие-то представления об Анонимных алкоголиках или о какой-то программе или реабилитации, то всё это длится так долго, и у тебя есть то, что мы называем выздоровлением, — рецидив. Я бы прошёл через эти фазы за год или, может быть, за пару лет без употребления алкоголя, а затем вы постепенно...



Что касается SCORPIONS, то мы играем наше шоу, мы возвращаемся в отель, [и] 45 минут спустя мы все внизу ужинаем. И всё по правильной цене — бесплатно. Все эти полёты туда-сюда, из Европы, из Лос-Анджелеса — я просто постоянно летал. И я нисколько не жалуюсь, это всегда был бизнес- или первый класс, и опять же, вся выпивка по правильной цене. У меня следующие два дня выходных. Я могу выпить. И вот это как раз и побудило меня вновь пить.



Это типичный алкогольный образ мышления: "Ну я могу выпить. Почему бы и нет?" И это типичное алкогольное мышление. Потому что это болезнь».



James, ставший участником SCORPIONS в 1996 году, вспомнил один конкретный поворотный момент, когда он провёл три месяца в центре лечения наркомании и алкоголизма Эрика Клэптона на острове Антигуа.



«Я был на сотнях — не буду говорить, что на тысячах — я был на сотнях встреч Анонимных алкоголиков. Я провёл 92 дня в реабилитационном центре Эрика Клэптона. Я должен был пробыть там всего 30 дней. Но они сказали мне: "Эй, если ты хочешь остаться ещё на пару недель, всё в порядке". А я такой: "Что? Ну я должен заплатить?" Потому что это дорого — около 30 штук в месяц. Они говорят: "Нет. Ты можешь просто остаться, если хочешь". Так что я остался ещё на две недели, а потом ещё на две недели. И, короче говоря, я был там 92 дня, что изменило всю мою жизнь и весь мой образ мышления».



















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