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JAMES KOTTAK о битве за стакан



JAMES KOTTAK в недавнем интервью рассказал о своей алкогольной зависимости:



«У меня было несколько запоев в течение многих лет. Но люди не знают, что на протяжении какого-то времени я был трезв. С 2008 по 2011 год. И тут год, и там год. И когда наши дети [с его бывшей женой Афиной Ли, сестрой барабанщика MÖTLEY CRÜE] были в младенчестве. Я провел много времени, пока не брал в рот крепкого. А потом у меня были моменты, когда я выпивал. И это не значит, что я валился с ног от выпитого, разгуливая с бутылкой по дому».



James, который недавно сказал в другом интервью, что он трезв с октября 2022 года, добавил, что он не смог полностью отказаться от алкоголя:



«Ну, я не скажу, что я ничего не пью. Когда я выхожу и иду на концерт к ребятам, я нахожусь рядом, и все хотят угостить меня выпивкой. А я говорю: "Нет, нет", и в конце концов я соглашаюсь и выпиваю пару бокалов белого вина. А потом я злюсь на себя. Так вот и получается.



Хотел бы я сказать: "О, да, я был трезв шесть лет". Но у меня не получилось. Я то туда, то сюда, то туда, то сюда, то туда, то сюда — и в основном "туда", то есть не пил. Но у меня бывали периоды. И это постоянный процесс. Это прогресс, а не совершенство, как мы говорим».







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