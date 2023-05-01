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Kottak

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JAMES KOTTAK о битве за стакан



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JAMES KOTTAK в недавнем интервью рассказал о своей алкогольной зависимости:

«У меня было несколько запоев в течение многих лет. Но люди не знают, что на протяжении какого-то времени я был трезв. С 2008 по 2011 год. И тут год, и там год. И когда наши дети [с его бывшей женой Афиной Ли, сестрой барабанщика MÖTLEY CRÜE] были в младенчестве. Я провел много времени, пока не брал в рот крепкого. А потом у меня были моменты, когда я выпивал. И это не значит, что я валился с ног от выпитого, разгуливая с бутылкой по дому».

James, который недавно сказал в другом интервью, что он трезв с октября 2022 года, добавил, что он не смог полностью отказаться от алкоголя:

«Ну, я не скажу, что я ничего не пью. Когда я выхожу и иду на концерт к ребятам, я нахожусь рядом, и все хотят угостить меня выпивкой. А я говорю: "Нет, нет", и в конце концов я соглашаюсь и выпиваю пару бокалов белого вина. А потом я злюсь на себя. Так вот и получается.

Хотел бы я сказать: "О, да, я был трезв шесть лет". Но у меня не получилось. Я то туда, то сюда, то туда, то сюда, то туда, то сюда — и в основном "туда", то есть не пил. Но у меня бывали периоды. И это постоянный процесс. Это прогресс, а не совершенство, как мы говорим».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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1 май 2023
S
SS-ULTRA
Что-то совсем хреново выглядит.
1 май 2023
resurgamresponses
ну пару бокалов винища, это разве алкаш.? он наверное чтот не договаривает
1 май 2023
M
Mich
resurgamresponses, мне тоже кажется, что недоговаривает. Хреново выглядит это бесспорно, с другой стороны, ему 61 год, а с третьей стороны, я его видел вблизи 10 лет назад довольно продолжительное время, ему был 51, пересмотрел фотки, и нет ощущения, что на нем тонны грима. Получается, за 10 лет он сдал очень сильно ((
1 май 2023
father
Мне кажется, если начинаешь прям считать, сколько не пил, то это уже само по себе является хреновым моментом.
1 май 2023
R
Rutger
Его интервью напоминают монологи Обольникова из "Визита к Минотавру". Та же психология

просмотров: 543

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