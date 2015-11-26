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JAMES KOTTAK : «Байден тупее тупого!»



JAMES KOTTAK не смог пройти мимо инициатив Джо Байдена (согласно решению Байдена, к 2030 году объёмы энергии, производимой в США на оффшорных ветряных электростанциях, должны удвоиться. Против подобных мер выступают многие представители энергетической индустрии, и они прямо противоположны политике, которую проводил предыдущий президент Дональд Трамп).



«Байден тупее тупого. Климатических изменений не существует, так что не волнуйтесь, мне всё равно, кто вы, кем бы вы ни были, и если вы проголосовали за Байдена, то совершили огромную ошибку, вот и смотрите, что вы получаете».



Он добавил в отдельном твите:



«И, конечно же, я написал это как настоящий тупой человек, ведь это единственный способ признать его ущербность, этот парень — идиот».







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