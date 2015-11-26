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Kottak

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19 апр 2021 : 		 JAMES KOTTAK: «Байден тупее тупого!»

22 окт 2020 : 		 JAMES KOTTAK — об алкозависимости (расширенная версия)

20 окт 2020 : 		 JAMES KOTTAK — об алкозависимости

20 фев 2020 : 		 KOTTAK хвалит Трампа

23 янв 2020 : 		 JAMES KOTTAK: «Кандидаты от демократов слишком любят черных»

5 дек 2019 : 		 JAMES KOTTAK — беженцам: «Сначала наведите порядок в своей жо...»

2 дек 2019 : 		 JAMES KOTTAK устал от женщин в правоохранительной системе

1 дек 2019 : 		 JAMES KOTTAK: «В рекламе слишком много негров»

22 окт 2019 : 		 JAMES KOTTAK устал от «межрасовых браков»

5 июл 2019 : 		 JAMES KOTTAK хвалит Трампа

28 сен 2017 : 		 JAMES KOTTAK: «В SCORPIONS меня мог сменить Jason Bonham»

29 дек 2016 : 		 JAMES'a KOTTAK'a обнесли

22 ноя 2016 : 		 JAMES KOTTAK: «Закрытие одной главы открывает тысячу новых»

19 апр 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KOTTAK

29 мар 2010 : 		 KOTTAK подписали контракт с CMM International

26 янв 2010 : 		 Новое видео KOTTAK

12 ноя 2009 : 		 Новая песня KOTTAK

23 окт 2009 : 		 Переиздания альбомов KOTTAK выйдут в 2010 году
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|||| сегодня

JAMES KOTTAK: «Байден тупее тупого!»



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JAMES KOTTAK не смог пройти мимо инициатив Джо Байдена (согласно решению Байдена, к 2030 году объёмы энергии, производимой в США на оффшорных ветряных электростанциях, должны удвоиться. Против подобных мер выступают многие представители энергетической индустрии, и они прямо противоположны политике, которую проводил предыдущий президент Дональд Трамп).

«Байден тупее тупого. Климатических изменений не существует, так что не волнуйтесь, мне всё равно, кто вы, кем бы вы ни были, и если вы проголосовали за Байдена, то совершили огромную ошибку, вот и смотрите, что вы получаете».

Он добавил в отдельном твите:

«И, конечно же, я написал это как настоящий тупой человек, ведь это единственный способ признать его ущербность, этот парень — идиот».

Former SCORPIONS Drummer JAMES KOTTAK Says Climate Change Doesn



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

olly71


19 апр 2021, 11:13		Это сказал супер-умник который умудрился быть уволенным из Скорпионс - группы с одним из самых комфортных микроклиматов .

Sandro


19 апр 2021, 11:38		В очередной раз какой-то бич оскорбил президента.. И ему даже не дали пары-тройки условно?! Загнивающий запад.

Svarg_1349


19 апр 2021, 12:18		Все правильно админы. Давайте поднажмите, одному Ньюдженту не выстоять.

timekiller61


19 апр 2021, 12:50		Ну что у Бидона дно дырявое-мы и без Коттака так предполагали-умиляют молодые чебурашки,топящие за эту архивную мумию-мне напоминает Лёню Брежнева с непослушной челюстью...

gravitgroove


19 апр 2021, 13:09		посмотpим, выдеpжит ли лёд в нынешних pеалиях его заявления. Жаль, куда-то пpопал мамкин п*здюк Flaming, не хватает его методичек и политологической шизофpении с пpогнозами в духе торговца пирамидками.

Sw0Rn


19 апр 2021, 19:00		Трамп то тоже нам не друг ни разу))

Orthodox


19 апр 2021, 20:03		Sandro, этттдаааа, а вот в рашке всех комментаторов, которые тут в комментах обсирали президента РФ, уже расстреляли... Только ufx был вывезен на Лубянку, изнасилован тройкой, и возвращён родителям.


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