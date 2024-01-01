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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 62
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 35
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 21
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
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Witherfall

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Кавер-версия AEROSMITH от WITHERFALL



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WITHERFALL представили видео на собственное прочтение композиции AEROSMITH "Kings and Queens", которая вошла в альбом 1977 года Draw the Line.




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