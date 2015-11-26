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DOUG ALDRICH — о борьбе жены с COVID-19



DOUG ALDRICH рассказал о весьма непростом течении болезни COVID-19 у своей жены:



«Моя жена подцепила... Скорее всего, это случилось из-за подружек, с которыми она собирается по воскресеньям. Позже она узнала, что у одной из пришедших оказался позитивный текст, и она такая: "Божечки мои" и отправилась на карантин. Дважды тесты были отрицательными, и я подумал: "Ок, проскочили". Она может вернуться в свою комнату, а дочка может снова ходить в школу. И потом она начала ощущать симптомы. сдала ещё один тест, и он оказался положительным. Она вновь села на полную изоляцию. К счастью, в арендуемом нами жилье в спальню и ванную нужно пройти через отдельную дверь, так что получается, что можно устроить что-то вроде шлюза, где я и оставлял ей еду».



По словам музыканта, из «тюрьмы» жена вышла недели две назад:



«Как будто ты что-то натворил и всё в таком духе. Но мы поступили правильно, и я горжусь ей, потому что она прервала цепочку — она никого не заразила. Мы с детьми не заболели, мы недавно тестировались, и у неё отрицательный результат. Но я лишился нянечки, не мог водить дочь в школу. Мой сын тоже дома. Я был отцом в полной изоляции, всё время проводя с маленькой дочкой.



Это было очень сложно, и спустя несколько дней я принял решение: "Так, я должен со всем справиться на отлично!"»













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