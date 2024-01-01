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DOUG ALDRICH успешно перенес операцию
Daniela "Danni" Aldrich опубликовала новости о состоянии здоровья мужа:
«Я хочу поблагодарить каждого из вас, кто прислал молитвы, сообщения и слова поддержки в адрес Doug. Для него было очень важно почувствовать поддержку. Ваши сообщения поднимают ему настроение, и это очень важно — знать, как много людей заботятся о нем.
Все ваши молитвы были услышаны! Операция прошла невероятно хорошо — пять долгих часов, состоящих из множества этапов, — но в итоге Doug справился, как и подобает бойцу. Даже медсестра сразу после операции назвала его супергероем за его силу и решимость! Он самый сильный человек, которого я знаю.
Впереди долгий путь, но он силен, и его очень любят. Мы очень благодарны всем вам за то, что вы были рядом с ним во время всего этого. Как только он сможет, он расскажет о своих новостях лично.
Спасибо вам еще раз, от всей души!
А также всем, кто переживает о детях и обо мне. Спасибо вам огромное».
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