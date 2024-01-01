Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с выступления SLAYER 24
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Drum-cam от PANTERA 23
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 21
*LINKIN PARK исполнили новую песню 20
*Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!» 14
*Лидер OPETH о любви к винилам 14
*GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля 12
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 10
*Соус от SLAYER 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с выступления SLAYER 24
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Drum-cam от PANTERA 23
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 21
*LINKIN PARK исполнили новую песню 20
[= ||| все новости группы



*

Doug Aldrich

*
| - |

|||| сегодня

DOUG ALDRICH успешно перенес операцию



zoom
Daniela "Danni" Aldrich опубликовала новости о состоянии здоровья мужа:

«Я хочу поблагодарить каждого из вас, кто прислал молитвы, сообщения и слова поддержки в адрес Doug. Для него было очень важно почувствовать поддержку. Ваши сообщения поднимают ему настроение, и это очень важно — знать, как много людей заботятся о нем.

Все ваши молитвы были услышаны! Операция прошла невероятно хорошо — пять долгих часов, состоящих из множества этапов, — но в итоге Doug справился, как и подобает бойцу. Даже медсестра сразу после операции назвала его супергероем за его силу и решимость! Он самый сильный человек, которого я знаю.

Впереди долгий путь, но он силен, и его очень любят. Мы очень благодарны всем вам за то, что вы были рядом с ним во время всего этого. Как только он сможет, он расскажет о своих новостях лично.

Спасибо вам еще раз, от всей души!

А также всем, кто переживает о детях и обо мне. Спасибо вам огромное».






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 182

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом