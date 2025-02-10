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*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
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Doug Aldrich

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DOUG ALDRICH: «У меня все отлично!»



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DOUG ALDRICH в недавнем интервью рассказал о том, как у него дела со здоровьем:

«Все хорошо. Я закончил все процедуры облучения в декабре, а после этого прошло всего шесть недель или около того. Просто пролетели. Но я чувствую себя хорошо. Все возвращается на круги своя. Я начал понемногу ходить в спортзал, работать над своими мышцами и все такое. Так что я в порядке. Я много играю. Есть несколько небольших проблем, которые всплывают — иногда у меня бывают отеки. После того как тебе делают операцию, происходит некоторая перестройка носовой полости и всего остального в горле. К этому нужно немного привыкнуть, но я не могу жаловаться. Все идет очень хорошо. И после того, что я пережил, я определенно чувствую себя на седьмом небе от счастья».




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10 фев 2025
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