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DOUG ALDRICH: «У меня все отлично!»



DOUG ALDRICH в недавнем интервью рассказал о том, как у него дела со здоровьем:



«Все хорошо. Я закончил все процедуры облучения в декабре, а после этого прошло всего шесть недель или около того. Просто пролетели. Но я чувствую себя хорошо. Все возвращается на круги своя. Я начал понемногу ходить в спортзал, работать над своими мышцами и все такое. Так что я в порядке. Я много играю. Есть несколько небольших проблем, которые всплывают — иногда у меня бывают отеки. После того как тебе делают операцию, происходит некоторая перестройка носовой полости и всего остального в горле. К этому нужно немного привыкнуть, но я не могу жаловаться. Все идет очень хорошо. И после того, что я пережил, я определенно чувствую себя на седьмом небе от счастья».







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