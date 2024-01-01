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Doug Aldrich

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|||| сегодня

DOUG ALDRICH чувствует себя лучше, чем ожидал



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DOUG ALDRICH опубликовал следующее сообщение:

«Привет всем.... Надеюсь, у вас всё хорошо! Некоторые из вас интересовались моим лечением и восстановлением... Четыре недели радиотерапии прошли, осталось две! Я справляюсь лучше, чем ожидалось... не теряю вес и держусь молодцом. У меня есть несколько проблем, но я чувствую себя счастливым, что с ними можно справиться. В основном, моя шея сильно обгорела от ежедневного облучения, но она хорошо заживет, когда я закончу. Челюсть все еще злится на меня, и я часто устаю, но в остальном всё хорошо.

Большое спасибо за все молитвы и добрые пожелания, потому что это реально мне очень помогло. Надеюсь, вы, ребята, всё еще наслаждаетесь альбомом «Light 'Em Up», и я с нетерпением жду скорой встречи с вами. Счастливых праздников, где бы вы ни были!»




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