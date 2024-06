сегодня



DOUG ALDRICH о том, как Ронни Джеймс Дио выгнал его из своего дома



В новом интервью для "Wired In The Empire" бывшего гитариста DIO и WHITESNAKE Doug'a Aldrich'a спросили, был ли он участником состава DIO, который играл на разогреве у IRON MAIDEN в американском турне более двух десятилетий назад. Он ответил:



«Нет. Вообще-то это турне было в 2003 году. А произошло вот что: изначально WHITESNAKE попросили меня сыграть с ними, и я спросил Ронни [Джеймса Дио] не против ли он, и он ответил: "Валяй".



Это был двухмесячный тур, и мы отрывались по полной. Я имею в виду, что группа WHITESNAKE была в ударе, как и группа DIO. И [David] Coverdale [лидер WHITESNAKE] сказал: "Хочешь продолжить? У меня есть запланированные выступления. Я собираюсь выступать до конца года". Я ответил: "Да, чёрт возьми! Поехали!" А в перерывах я ходил в гости к Ронни. Мы начинали сочинять материал для "Master Of The Moon", хотя в итоге я так ничего и не написал для этого альбома. Но мы начали сочинять. И однажды он сказал: "У нас летом будет тур с IRON MAIDEN". И я говорю: "Ронни, ты серьёзно? Ты уверен?" Он: "Да". А я говорю: "Я только что договорился с David'ом Coverdale'ом о летних выступлениях". И Ронни был в бешенстве: "Какого чёрта?" Я был очень расстроен. Он в общем-то выгнал меня из дома: "Сессия сочинения окончена. Убирайся к чёртовой матери". Он был в бешенстве. И я чувствовал себя ужасно. Но у меня была отличная возможность поработать с Coverdale'ом, и в итоге затея окупилась, поскольку у WHITESNAKE появилось много новой музыки. И я несколько раз возвращался к Ронни. В 2005 году он попросил меня вернуться и подменить гитариста в туре по Европе. В итоге в 2005 году мы с ним провели ещё одно турне по Европе, которое вылилось в DVD "Holy Diver Live". И тогда Coverdale сказал: "Я слышал, ты вернулся к Ронни. И некоторые люди говорят, что на полную ставку". И я ответил: "Если ты хочешь, чтобы WHITESNAKE продолжали существовать, мы должны создавать новую музыку". И David согласился. Именно тогда мы начали сочинять новые песни вместе. Всё переплелось в тот момент. Но суть в том, что я пропустил тот тур с IRON MAIDEN, а я слышал, что он был отличным».







