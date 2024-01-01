сегодня



DOUG ALDRICH поблагодарил за поддержку



«Небольшое обновление... Привет, ребята, просто хотел сказать огромное спасибо за молитвы и добрые пожелания. Это действительно помогло больше, чем я могу сказать. Мне сделали операцию на шее и миндалинах, и операция прошла очень успешно. Доктор - суперзвезда, и команда здесь потрясающая... Я чувствую себя хорошо и надеюсь, что сегодня смогу вернуться домой к своей семье. Я так благодарен вам, ребята. Спасибо вам большое».





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