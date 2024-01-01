Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Видео с выступления SLAYER 23
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
*TED NUGENT ответил PEARL JAM 15
*Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!» 14
*GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля 12
*DEVIN TOWNSEND о воскрешении STRAPPING YOUNG LAD 11
*Видео полного выступления LINKIN PARK 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Видео с выступления SLAYER 23
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
[= ||| все новости группы



*

Doug Aldrich

*
| - |

|||| сегодня

DOUG ALDRICH сообщил о раке



zoom
DOUG ALDRICH на этой неделе перенесет операцию из-за обнаруженного рака гортани. По этой причине он не примет участие в туре THE DEAD DAISIES в Европе, где его подменит Reb Beach (WHITESNAKE, WINGER).

«Привет всем поклонникам DAISIES. У нас есть неприятные новости, которыми мы хотели бы поделиться... К сожалению, у Doug'а был выявлен излечимый рак горла, и на этой неделе он должен перенести операцию. Поэтому на ближайших европейских датах его заменит давний хороший друг и коллега по группе со времен WHITESNAKE, Reb Beach. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и пожелайте Doug'у всего наилучшего и скорейшего выздоровления. Мы с нетерпением ждем его возвращения на палубу в самое ближайшее время. Мы будем держать вас в курсе событий!»






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 74

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом