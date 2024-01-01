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DOUG ALDRICH сообщил о раке



DOUG ALDRICH на этой неделе перенесет операцию из-за обнаруженного рака гортани. По этой причине он не примет участие в туре THE DEAD DAISIES в Европе, где его подменит Reb Beach (WHITESNAKE, WINGER).



«Привет всем поклонникам DAISIES. У нас есть неприятные новости, которыми мы хотели бы поделиться... К сожалению, у Doug'а был выявлен излечимый рак горла, и на этой неделе он должен перенести операцию. Поэтому на ближайших европейских датах его заменит давний хороший друг и коллега по группе со времен WHITESNAKE, Reb Beach. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и пожелайте Doug'у всего наилучшего и скорейшего выздоровления. Мы с нетерпением ждем его возвращения на палубу в самое ближайшее время. Мы будем держать вас в курсе событий!»











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