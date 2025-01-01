Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 81
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 76
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 71
*Обновленное видео HELLOWEEN 53
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 36
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 34
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 20
*Новая песня DESTRUCTION 18
*Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 81
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 76
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 71
*Обновленное видео HELLOWEEN 53
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 36
[= ||| все новости группы



*

Doug Aldrich

*



26 фев 2025 : 		 DOUG ALDRICH о болезни

10 фев 2025 : 		 DOUG ALDRICH: «У меня все отлично!»

18 дек 2024 : 		 DOUG ALDRICH подробно рассказал о раке

27 ноя 2024 : 		 DOUG ALDRICH чувствует себя лучше, чем ожидал

1 окт 2024 : 		 DOUG ALDRICH поблагодарил за поддержку

29 сен 2024 : 		 DOUG ALDRICH успешно перенес операцию

26 сен 2024 : 		 DOUG ALDRICH сообщил о раке

1 сен 2024 : 		 DOUG ALDRICH нахваливает NUNO BETTENCOURT

13 июн 2024 : 		 DOUG ALDRICH о том, как Ронни Джеймс Дио выгнал его из своего дома

2 дек 2020 : 		 DOUG ALDRICH — о борьбе жены с COVID-19

27 апр 2020 : 		 Как DOUG ALDRICH чуть не оказался в MEGADETH

19 май 2010 : 		 DOUG ALDRICH о смерти DIO
| - |

|||| сегодня

DOUG ALDRICH о болезни



zoom
DOUG ALDRICH в интервью Border City Rock Talk ответил на вопрос о том, как узнал о своем диагнозе:

«Как только я встретился с онкологом, он сказал: «Эй, это очень хорошо поддается лечению. У вас все будет хорошо. Это будет мучительно больно, но это очень хорошо лечится». Но до этого — это было примерно за две или три недели до того, как мне сообщили, что это рак, что это определенно рак, — я не знал, что это за рак и насколько он прогрессирует. Это самое страшное, потому что я был, как... Это была крайне нервная обстановка, потому что у меня есть дети. Я прожил прекрасную жизнь, я очень счастлив и удачлив, и если придет мое время, я уйду, но пока я не хочу умирать, потому что я должен помочь своим детям немного разобраться в жизни.

Это безусловно была психологическая травма. И мне пришлось принять решение: «Слушай, я отдаю все в руки Божьи, и что бы там ни было, оно будет, а я просто справлюсь с этим, как смогу». А потом доктор сказал, что это очень хорошо поддается лечению, но будет мучительно больно. Это будет операция, а также облучение. И я подумал: «Ладно, операция — это самое страшное», но на самом деле облучение было куда хуже... К счастью, мне не пришлось проходить химиотерапию, и это было замечательно. Мне удалили миндалину в том месте, где она была, а потом удалили кучу лимфатических узлов вот здесь. И шрам, в общем-то, остался неплохой».

Рассказывая о негативных последствиях своего лечения, он сказал:

«Одна из самых больших проблем заключалась в том, что я полностью потерял вкус, то есть я мог чувствовать запахи, но не ощущать их... С одной стороны, по какой-то причине, все конкретно отдавало металлом... Я полоскал горло весь день соленой водой и пищевой содой, и это немного помогло справиться со многими проблемами. Но как бы то ни было, на днях я сдал анализ крови, и он на нуле, тогда как до операции он был 277, что бы это ни было. Теперь он нулевой. Так что это хорошо. Мне еще предстоит пройти сканирование всего тела, чтобы убедиться, что в органах ничего нет, но я уверен, что все в порядке. Я надеюсь на это.

Проходя курс лечения, я немного похудел, и теперь пытаюсь понемногу набрать вес, не набирая его в других местах. Мне нравится, что я немного похудел»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 55

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом