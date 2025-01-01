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DOUG ALDRICH о болезни



DOUG ALDRICH в интервью Border City Rock Talk ответил на вопрос о том, как узнал о своем диагнозе:



«Как только я встретился с онкологом, он сказал: «Эй, это очень хорошо поддается лечению. У вас все будет хорошо. Это будет мучительно больно, но это очень хорошо лечится». Но до этого — это было примерно за две или три недели до того, как мне сообщили, что это рак, что это определенно рак, — я не знал, что это за рак и насколько он прогрессирует. Это самое страшное, потому что я был, как... Это была крайне нервная обстановка, потому что у меня есть дети. Я прожил прекрасную жизнь, я очень счастлив и удачлив, и если придет мое время, я уйду, но пока я не хочу умирать, потому что я должен помочь своим детям немного разобраться в жизни.



Это безусловно была психологическая травма. И мне пришлось принять решение: «Слушай, я отдаю все в руки Божьи, и что бы там ни было, оно будет, а я просто справлюсь с этим, как смогу». А потом доктор сказал, что это очень хорошо поддается лечению, но будет мучительно больно. Это будет операция, а также облучение. И я подумал: «Ладно, операция — это самое страшное», но на самом деле облучение было куда хуже... К счастью, мне не пришлось проходить химиотерапию, и это было замечательно. Мне удалили миндалину в том месте, где она была, а потом удалили кучу лимфатических узлов вот здесь. И шрам, в общем-то, остался неплохой».



Рассказывая о негативных последствиях своего лечения, он сказал:



«Одна из самых больших проблем заключалась в том, что я полностью потерял вкус, то есть я мог чувствовать запахи, но не ощущать их... С одной стороны, по какой-то причине, все конкретно отдавало металлом... Я полоскал горло весь день соленой водой и пищевой содой, и это немного помогло справиться со многими проблемами. Но как бы то ни было, на днях я сдал анализ крови, и он на нуле, тогда как до операции он был 277, что бы это ни было. Теперь он нулевой. Так что это хорошо. Мне еще предстоит пройти сканирование всего тела, чтобы убедиться, что в органах ничего нет, но я уверен, что все в порядке. Я надеюсь на это.



Проходя курс лечения, я немного похудел, и теперь пытаюсь понемногу набрать вес, не набирая его в других местах. Мне нравится, что я немного похудел»







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