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Doug Aldrich

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DOUG ALDRICH нахваливает NUNO BETTENCOURT



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DOUG ALDRICH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, слышал ли он соло композиции EXTREME Rise, которое журнал Guitar World назвал "одним из лучших в 21 веке" и вдохновляет ли это стараться сделать что-то столь же потрясающее.:

«Нет, это не заставляет меня работать усерднее, но это заставляет меня гордиться тем, что я гитарист. Спасибо Nuno [Bettencourt, гитаристу EXTREME] за то, что он это сделал. THE DEAD DAISIES — группа другого типа. Все знают, как я играю. Я умею хорошо делать определённые вещи. Есть то, на что я часто опираюсь, и я могу играть технично. Но THE DEAD DAISIES, особенно на этом альбоме [предстоящем "Light 'Em Up"], больше занимались мелодиями и настроением. Не было необходимости двигаться в этом направлении. Но я горжусь Nuno за то, что он это сделал. Nuno — великолепный гитарист, и всегда им был. Я знаком с ним. Мы не близки, но я знаю его, и он всегда очень любезен. Он довольно застенчивый. Раньше я был близок с Pat Badger, басистом EXTREME, и он познакомил меня с Nuno еще в 1990 году. У нас с Pat'ом были девушки, с которыми мы встречались, эти девушки были подругами. Так мы и познакомились. А потом... Я познакомился с Nuno тогда, а потом мы виделись лишь изредка, раз в несколько лет. Я не видел его лет 10, наверное. Но в прошлом году мы дали несколько концертов с EXTREME, и они звучали потрясающе. В последний раз мы выступали с ними на фестивале в Германии, и их гримёрка была прямо рядом с нашей. Я сказал: "Эй, а Pat там?" Кто-то ответил: "Да, он там. Просто заходи". Я вошёл, а Nuno сказал: "Привет, Doug. Заходи, не стесняйся, юез проблем". А я такой: "Привет, братан. Как дела?" Он пошутил, но он такой, какой есть. Он просто сухо шутит. Я считаю, что то соло было просто умопомрачительным. Это было действительно круто. Это был классический Nuno. Но с THE DEAD DAISIES мы делаем кое-что другое. В основе лежит не столько соло, сколько атмосфера песни и грув. Это определённо есть на этом альбоме».




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