18 дек 2020



Новое видео гитариста THE HAUNTED



Гитарист THE HAUNTED OLA ENGLUND опубликовал видео на песню “Stars & Ponies”, в записи которой принимал участие Brandon Sills. Этот трек будет включен в новый студийный альбом "Starzinger".







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