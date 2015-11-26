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The Haunted

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18 дек 2020 : 		 Новое видео гитариста THE HAUNTED

6 май 2020 : 		 Новый сингл гитариста THE HAUNTED

4 сен 2017 : 		 Видео с текстом от THE HAUNTED

27 авг 2017 : 		 Обучающее видео от THE HAUNTED

18 авг 2017 : 		 Новое видео THE HAUNTED

15 авг 2017 : 		 Рассказ о новом альбоме THE HAUNTED

21 июл 2017 : 		 Новое видео THE HAUNTED

23 июн 2017 : 		 Новое видео THE HAUNTED

10 май 2017 : 		 Новый альбом THE HAUNTED выйдет летом

17 фев 2017 : 		 THE HAUNTED начнут запись весной

22 дек 2016 : 		 THE HAUNTED продолжат сотрудничество с CENTURY MEDIA RECORDS

18 авг 2016 : 		 Гитарист THE HAUNTED почтил память гитариста PANTERA

13 июл 2016 : 		 THE HAUNTED планируют запись

30 май 2016 : 		 Видео с выступления THE HAUNTED

15 мар 2016 : 		 THE HAUNTED работают над новым материалом

9 мар 2016 : 		 Гитарист THE HAUNTED о Дональде Трампе

10 фев 2016 : 		 THE HAUNTED продолжают работу над новым альбомом

31 янв 2016 : 		 Дебют THE HAUNTED выйдет на виниле

14 авг 2015 : 		 Новое видео THE HAUNTED

9 май 2015 : 		 Новый альбом THE HAUNTED выйдет в этом году

25 янв 2015 : 		 Видео с прохождением от THE HAUNTED

19 сен 2014 : 		 Новое видео THE HAUNTED

3 сен 2014 : 		 Новый альбом THE HAUNTED доступен для прослушивания

25 авг 2014 : 		 Новое видео THE HAUNTED

9 авг 2014 : 		 Новая песня THE HAUNTED

10 июл 2014 : 		 Новая песня THE HAUNTED
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|||| 18 дек 2020

Новое видео гитариста THE HAUNTED



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Гитарист THE HAUNTED OLA ENGLUND опубликовал видео на песню “Stars & Ponies”, в записи которой принимал участие Brandon Sills. Этот трек будет включен в новый студийный альбом "Starzinger".

THE HAUNTED Guitarist OLA ENGLUND Announces New Solo Album Starzinger, Reveals Video For "Stars & Ponies"



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Orthodox


18 дек 2020, 22:41		"Летов жив!"


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