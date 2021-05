сегодня



Гитарист ARCH ENEMY в новом видео гитариста THE HAUNTED



Гитарист THE HAUNTED Ola Englund опубликовал обучающее видео на трек "Balegmah" в котором принимает участие Jeff Loomis (Arch Enemy, Nevermore). Этот трек взят из альбома "Starzinger", доступного на CD, виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"Stars & Ponies"

"Cringy AF"

"Space Invaders"

"Demon(etized)"

"Bane of Skeletor"

"Bluesy McBluesface"

"Balegmah"

"Sun & The Moon"

"A Bid Farewell"







