Гитарист ARCH ENEMY в новом видео гитариста THE HAUNTED
Гитарист THE HAUNTED Ola Englund опубликовал обучающее видео на трек "Balegmah" в котором принимает участие Jeff Loomis (Arch Enemy, Nevermore). Этот трек взят из альбома "Starzinger", доступного на CD, виниле и в цифровом варианте.
Трек-лист:
"Stars & Ponies"
"Cringy AF"
"Space Invaders"
"Demon(etized)"
"Bane of Skeletor"
"Bluesy McBluesface"
"Balegmah"
"Sun & The Moon"
"A Bid Farewell"
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