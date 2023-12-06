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The Haunted

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|||| 6 дек 2023

Гитарист THE HAUNTED обучает песне MEGADETH



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Гитарист THE HAUNTED Ola Englund опубликовал видео, в котором обучает исполнению трека MEGADETH 'Angry Again'.

THE HAUNTED Guitarist OLA ENGLUND Teaches Himself How To Play MEGADETH's




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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6 дек 2023
x
xRReth
Нихера он там не обучает, что за чушь.
"Ola learns" - это челленджи по приколу, где чувак за максимально короткий срок пытается нормально сыграть песню. И это говорится в начале каждого такого видео.
Заголовок открыто вводит в заблуждение
На ДС совсем уже с новостями хуёво чтоль?

просмотров: 201

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