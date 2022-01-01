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Бывший вокалист THE HAUNTED: «Я безуспешно пытался их примирить»



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Peter Dolving, в настоящее время работающий в Svenska Verde AB, специализирующейся на каннабиноидных API, ответил на вопрос о том, контактирует ли он с бывшими членами THE HAUNTED:

«Я дам вам грустный и честный прямой ответ: Я настойчиво пытался, и я даже встречал некоторых из них на улице. У меня было несколько дружеских встреч с Per'ом [Möller'ом Jensen'ом, барабаны] — мило, с любовью. С другими ребятами они сделали что-то... Они не сделали ничего; это более подходящее слово. Они стали совершенно мрачными и молчаливыми, и я думаю, что это немного грустно и как-то по-детски, но каждый должен справляться со своими эмоциями по-своему, и перспективы у всех будут разные.

Я очень экспрессивен, сверхчувствителен и эмоционален, и я обсуждаю абстрактные вещи на очень многих уровнях. Я изучал философию, психологию, психиатрию. Я кажусь зацикленным — я знаю это и стараюсь этого избегать. Но, думаю, для [некоторых людей] я слишком много говорю. И в этом нет ничего плохого. Мы разные. Мы просто люди. Мы действительно разные».

Ex-THE HAUNTED Singer PETER DOLVING Has





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