Бывший вокалист THE HAUNTED: «Я безуспешно пытался их примирить»
Peter Dolving, в настоящее время работающий в Svenska Verde AB, специализирующейся на каннабиноидных API, ответил на вопрос о том, контактирует ли он с бывшими членами THE HAUNTED:
«Я дам вам грустный и честный прямой ответ: Я настойчиво пытался, и я даже встречал некоторых из них на улице. У меня было несколько дружеских встреч с Per'ом [Möller'ом Jensen'ом, барабаны] — мило, с любовью. С другими ребятами они сделали что-то... Они не сделали ничего; это более подходящее слово. Они стали совершенно мрачными и молчаливыми, и я думаю, что это немного грустно и как-то по-детски, но каждый должен справляться со своими эмоциями по-своему, и перспективы у всех будут разные.
Я очень экспрессивен, сверхчувствителен и эмоционален, и я обсуждаю абстрактные вещи на очень многих уровнях. Я изучал философию, психологию, психиатрию. Я кажусь зацикленным — я знаю это и стараюсь этого избегать. Но, думаю, для [некоторых людей] я слишком много говорю. И в этом нет ничего плохого. Мы разные. Мы просто люди. Мы действительно разные».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).