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*Новое видео AMORPHIS 29
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*BLAZE BAYLEY: «Помню, как пресса в Англии писала, что IRON M... 20
*Новое видео ARCH ENEMY 18
*Новое видео BLIND GUARDIAN 16
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The Haunted

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11 дек 2021 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает

25 ноя 2021 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает песне PANTERA

9 ноя 2021 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает песне BEHEMOTH

16 окт 2021 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает песне SLIPKNOT

23 май 2021 : 		 Гитарист ARCH ENEMY в новом видео гитариста THE HAUNTED

27 апр 2021 : 		 Гитарист THE HAUNTED выпустил сольный альбом

18 дек 2020 : 		 Новое видео гитариста THE HAUNTED

6 май 2020 : 		 Новый сингл гитариста THE HAUNTED

4 сен 2017 : 		 Видео с текстом от THE HAUNTED

27 авг 2017 : 		 Обучающее видео от THE HAUNTED

18 авг 2017 : 		 Новое видео THE HAUNTED

15 авг 2017 : 		 Рассказ о новом альбоме THE HAUNTED

21 июл 2017 : 		 Новое видео THE HAUNTED

23 июн 2017 : 		 Новое видео THE HAUNTED

10 май 2017 : 		 Новый альбом THE HAUNTED выйдет летом

17 фев 2017 : 		 THE HAUNTED начнут запись весной

22 дек 2016 : 		 THE HAUNTED продолжат сотрудничество с CENTURY MEDIA RECORDS

18 авг 2016 : 		 Гитарист THE HAUNTED почтил память гитариста PANTERA

13 июл 2016 : 		 THE HAUNTED планируют запись

30 май 2016 : 		 Видео с выступления THE HAUNTED

15 мар 2016 : 		 THE HAUNTED работают над новым материалом

9 мар 2016 : 		 Гитарист THE HAUNTED о Дональде Трампе

10 фев 2016 : 		 THE HAUNTED продолжают работу над новым альбомом

31 янв 2016 : 		 Дебют THE HAUNTED выйдет на виниле

14 авг 2015 : 		 Новое видео THE HAUNTED

9 май 2015 : 		 Новый альбом THE HAUNTED выйдет в этом году
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Гитарист THE HAUNTED обучает



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Гитарист THE HAUNTED обучает рождественской классике.

THE HAUNTED Guitarist OLA ENGLUND Shares Christmas Gift Tips For Metal Guitar Players (Video)



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