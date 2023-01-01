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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 81
*Цветные винилы от METALLICA 30
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 29
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 19
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
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The Haunted

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11 окт 2023 : 		 Гитарист THE HAUNTED выпускает новый CD

20 сен 2023 : 		 Гитарист THE HAUNTED пытается в SLAYER

3 июл 2023 : 		 Новое видео гитариста THE HAUNTED

21 май 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает песне CHILDREN OF BODOM

23 мар 2022 : 		 Бывший вокалист THE HAUNTED: «Я безуспешно пытался их примирить»

17 янв 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает песне PANTERA

11 дек 2021 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает

25 ноя 2021 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает песне PANTERA

9 ноя 2021 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает песне BEHEMOTH

16 окт 2021 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает песне SLIPKNOT

23 май 2021 : 		 Гитарист ARCH ENEMY в новом видео гитариста THE HAUNTED

27 апр 2021 : 		 Гитарист THE HAUNTED выпустил сольный альбом

18 дек 2020 : 		 Новое видео гитариста THE HAUNTED

6 май 2020 : 		 Новый сингл гитариста THE HAUNTED

4 сен 2017 : 		 Видео с текстом от THE HAUNTED

27 авг 2017 : 		 Обучающее видео от THE HAUNTED

18 авг 2017 : 		 Новое видео THE HAUNTED

15 авг 2017 : 		 Рассказ о новом альбоме THE HAUNTED

21 июл 2017 : 		 Новое видео THE HAUNTED

23 июн 2017 : 		 Новое видео THE HAUNTED

10 май 2017 : 		 Новый альбом THE HAUNTED выйдет летом

17 фев 2017 : 		 THE HAUNTED начнут запись весной

22 дек 2016 : 		 THE HAUNTED продолжат сотрудничество с CENTURY MEDIA RECORDS

18 авг 2016 : 		 Гитарист THE HAUNTED почтил память гитариста PANTERA

13 июл 2016 : 		 THE HAUNTED планируют запись

30 май 2016 : 		 Видео с выступления THE HAUNTED
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Гитарист THE HAUNTED выпускает новый CD



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OLA ENGLUND сообщил о том. что 25 октября состоится релиз нового CD The Chug Project: Volume 2:

"Suck On My Face"
"Smocksaft"
"Montana Tana Salon"
"Anger Management"
"Deku Smash Hellmike" 
"Live in You"
"Danal Sex Jar"
"Cripper Nose Bleed"
"Headless Ape"
"Bim Bam Boom"

THE HAUNTED Guitarist OLA ENGLUND Gearing Up To Release The Chug Project: Volume 2;




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