Гитарист THE HAUNTED выпускает новый CD



OLA ENGLUND сообщил о том. что 25 октября состоится релиз нового CD The Chug Project: Volume 2:



"Suck On My Face"

"Smocksaft"

"Montana Tana Salon"

"Anger Management"

"Deku Smash Hellmike"

"Live in You"

"Danal Sex Jar"

"Cripper Nose Bleed"

"Headless Ape"

"Bim Bam Boom"







