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KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу»
38
Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо...
23
LINKIN PARK исполнили новую песню
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13
Новые обещания нового KING DIAMOND
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Барабанщик THE DOORS сунет за Камалу
12
Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не быват...
12
Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты
11
Новое видео LACRIMOSA
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KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу»
38
Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо...
23
LINKIN PARK исполнили новую песню
17
SEBASTIAN BACH сунул за Камалу
16
BRUCE KULICK не понимает
13
все новости группы
The Haunted
Швеция
Death Metal
Thrash Metal
http://www.the-haunted.com
Myspace:
http://www.myspace.com/thehaunted
Facebook:
http://www.facebook.com/hauntedofficial
11 ноя 2024
:
Новое видео гитариста THE HAUNTED
9 авг 2024
:
THE HAUNTED работают над альбомом
6 дек 2023
:
Гитарист THE HAUNTED обучает песне MEGADETH
11 окт 2023
:
Гитарист THE HAUNTED выпускает новый CD
20 сен 2023
:
Гитарист THE HAUNTED пытается в SLAYER
3 июл 2023
:
Новое видео гитариста THE HAUNTED
21 май 2022
:
Гитарист THE HAUNTED обучает песне CHILDREN OF BODOM
23 мар 2022
:
Бывший вокалист THE HAUNTED: «Я безуспешно пытался их примирить»
17 янв 2022
:
Гитарист THE HAUNTED обучает песне PANTERA
11 дек 2021
:
Гитарист THE HAUNTED обучает
25 ноя 2021
:
Гитарист THE HAUNTED обучает песне PANTERA
9 ноя 2021
:
Гитарист THE HAUNTED обучает песне BEHEMOTH
16 окт 2021
:
Гитарист THE HAUNTED обучает песне SLIPKNOT
23 май 2021
:
Гитарист ARCH ENEMY в новом видео гитариста THE HAUNTED
27 апр 2021
:
Гитарист THE HAUNTED выпустил сольный альбом
18 дек 2020
:
Новое видео гитариста THE HAUNTED
6 май 2020
:
Новый сингл гитариста THE HAUNTED
4 сен 2017
:
Видео с текстом от THE HAUNTED
27 авг 2017
:
Обучающее видео от THE HAUNTED
18 авг 2017
:
Новое видео THE HAUNTED
15 авг 2017
:
Рассказ о новом альбоме THE HAUNTED
21 июл 2017
:
Новое видео THE HAUNTED
23 июн 2017
:
Новое видео THE HAUNTED
10 май 2017
:
Новый альбом THE HAUNTED выйдет летом
17 фев 2017
:
THE HAUNTED начнут запись весной
22 дек 2016
:
THE HAUNTED продолжат сотрудничество с CENTURY MEDIA RECORDS
18 авг 2016
:
Гитарист THE HAUNTED почтил память гитариста PANTERA
13 июл 2016
:
THE HAUNTED планируют запись
30 май 2016
:
Видео с выступления THE HAUNTED
15 мар 2016
:
THE HAUNTED работают над новым материалом
9 мар 2016
:
Гитарист THE HAUNTED о Дональде Трампе
10 фев 2016
:
THE HAUNTED продолжают работу над новым альбомом
31 янв 2016
:
Дебют THE HAUNTED выйдет на виниле
14 авг 2015
:
Новое видео THE HAUNTED
9 май 2015
:
Новый альбом THE HAUNTED выйдет в этом году
25 янв 2015
:
Видео с прохождением от THE HAUNTED
19 сен 2014
:
Новое видео THE HAUNTED
3 сен 2014
:
Новый альбом THE HAUNTED доступен для прослушивания
25 авг 2014
:
Новое видео THE HAUNTED
9 авг 2014
:
Новая песня THE HAUNTED
10 июл 2014
:
Новая песня THE HAUNTED
2 июл 2014
:
Детали нового альбома THE HAUNTED
20 май 2014
:
Видео с выступления THE HAUNTED
5 фев 2014
:
Новое видео THE HAUNTED
4 фев 2014
:
Новый состав THE HAUNTED дебютировал на сцене
21 янв 2014
:
Новая песня THE HAUNTED
9 янв 2014
:
THE HAUNTED выпустят сингл
28 авг 2013
:
Бывший гитарист THE HAUNTED выпустит альбом в ноябре
20 авг 2013
:
Гитарное видео THE HAUNTED
9 авг 2013
:
Гитарное видео THE HAUNTED
27 июн 2013
:
THE HAUNTED представили новый состав
26 июн 2013
:
THE HAUNTED готовы объявить новый состав
20 мар 2013
:
Бывший гитарист THE HAUNTED продолжает работу над альбомом
15 янв 2013
:
Название альбома бывшего гитариста THE HAUNTED
28 окт 2012
:
Бывший гитарист THE HAUNTED работает над сольным проектом
17 окт 2012
:
THE HAUNTED покинул гитарист
17 окт 2012
:
Из THE HAUNTED ушёл барабанщик
16 авг 2012
:
PETER DOLVING о своем видении истории THE HAUNTED
14 авг 2012
:
PETER DOLVING об уходе из THE HAUNTED
24 мар 2012
:
Бывший вокалист THE HAUNTED возобновил работу над O Project
1 мар 2012
:
THE HAUNTED начали поиск вокалиста
29 фев 2012
:
Из THE HAUNTED уходит вокалист
3 фев 2012
:
Ранее неопубликованное видео THE HAUNTED
8 дек 2011
:
Видео полного концерта THE HAUNTED
19 окт 2011
:
Новое видео THE HAUNTED
19 май 2011
:
THE HAUNTED получили грант
9 май 2011
:
Вокалист THE HAUNTED выпустил первый роман
7 мар 2011
:
Переиздание ЕР вокалиста THE HAUNTED выйдет в марте
5 мар 2011
:
Трейлер нового альбома THE HAUNTED
25 фев 2011
:
Новая песня THE HAUNTED
22 фев 2011
:
Новая песня THE HAUNTED
28 янв 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома THE HAUNTED
23 янв 2011
:
THE HAUNTED исполнили новый трек
30 дек 2010
:
Название нового альбома THE HAUNTED
23 окт 2010
:
THE HAUNTED завершили запись ударных
18 окт 2010
:
THE HAUNTED начинают работу в студии
25 май 2010
:
Превью с нового DVD THE HAUNTED
23 апр 2010
:
Концертная песня от THE HAUNTED
16 мар 2010
:
Детали нового концертного релиза THE HAUNTED
5 дек 2009
:
THE HAUNTED подписались на Century Media
18 сен 2009
:
У ударника THE HAUNTED обнаружен свиной грипп
12 авг 2009
:
Новый проект участников THE HAUNTED, BURST, Ex-KYUSS
24 фев 2009
:
Новое видео THE HAUNTED
13 янв 2009
:
Двойная компиляция от THE HAUNTED
17 дек 2008
:
THE HAUNTED сняли видео
5 ноя 2008
:
Фронтмен The HAUNTED о выборах президента США
17 сен 2008
:
Детали лимитированного издания нового альбома THE HAUNTED
12 сен 2008
:
THE HAUNTED: новый альбом целиком в сети
12 авг 2008
:
Обложка нового альбома THE HAUNTED
25 апр 2008
:
Подробности о новом альбоме THE HAUNTED
13 апр 2008
:
THE HAUNTED: новости из студии
7 апр 2008
:
THE HAUNTED: видео из студии
28 мар 2008
:
THE HAUNTED приступают к записи нового альбома
24 ноя 2007
:
Фронтмен THE HAUNTED запускает сайд-проект
14 ноя 2007
:
THE HAUNTED начинают работу над новым альбомом
8 ноя 2007
:
Переиздание альбома THE HAUNTED
4 окт 2007
:
THE HAUNTED: видео из России
23 сен 2007
:
Два раритетных видео от THE HAUNTED
12 июн 2007
:
THE HAUNTED приедут в Россию в сентябре
6 июн 2007
:
THE HAUNTED вернулись домой
8 апр 2007
:
Видео THE HAUNTED 'The Drowning' в сети
3 сен 2006
:
THE HAUNTED: Новый альбом готов
6 фев 2006
:
THE HAUNTED приступят к записи в мае
18 янв 2005
:
Диск THE HAUNTED признали лучшим альбомом года
13 дек 2002
:
Треклист нового альбома THE HAUNTED
5 дек 2002
:
THE HAUNTED: новые MP3
10 ноя 2002
:
Гитарист ARCH ENEMY сыграет на новом альбоме THE HAUNTED
16 сен 2002
:
THE HAUNTED в студии
22 июн 2002
:
The Haunted - новый/старый гитарист.
сегодня
Новое видео гитариста THE HAUNTED
Гитарист THE HAUNTED Ola Englund представил видео на сольную тему "Game Over".
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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