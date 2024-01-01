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Новости
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 38
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
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*Барабанщик THE DOORS сунет за Камалу 12
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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 38
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
*BRUCE KULICK не понимает 13
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The Haunted

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11 ноя 2024 : 		 Новое видео гитариста THE HAUNTED

9 авг 2024 : 		 THE HAUNTED работают над альбомом

6 дек 2023 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает песне MEGADETH

11 окт 2023 : 		 Гитарист THE HAUNTED выпускает новый CD

20 сен 2023 : 		 Гитарист THE HAUNTED пытается в SLAYER

3 июл 2023 : 		 Новое видео гитариста THE HAUNTED

21 май 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает песне CHILDREN OF BODOM

23 мар 2022 : 		 Бывший вокалист THE HAUNTED: «Я безуспешно пытался их примирить»

17 янв 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает песне PANTERA

11 дек 2021 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает

25 ноя 2021 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает песне PANTERA

9 ноя 2021 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает песне BEHEMOTH

16 окт 2021 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает песне SLIPKNOT

23 май 2021 : 		 Гитарист ARCH ENEMY в новом видео гитариста THE HAUNTED

27 апр 2021 : 		 Гитарист THE HAUNTED выпустил сольный альбом

18 дек 2020 : 		 Новое видео гитариста THE HAUNTED

6 май 2020 : 		 Новый сингл гитариста THE HAUNTED

4 сен 2017 : 		 Видео с текстом от THE HAUNTED

27 авг 2017 : 		 Обучающее видео от THE HAUNTED

18 авг 2017 : 		 Новое видео THE HAUNTED

15 авг 2017 : 		 Рассказ о новом альбоме THE HAUNTED

21 июл 2017 : 		 Новое видео THE HAUNTED

23 июн 2017 : 		 Новое видео THE HAUNTED

10 май 2017 : 		 Новый альбом THE HAUNTED выйдет летом

17 фев 2017 : 		 THE HAUNTED начнут запись весной

22 дек 2016 : 		 THE HAUNTED продолжат сотрудничество с CENTURY MEDIA RECORDS
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|||| сегодня

Новое видео гитариста THE HAUNTED



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Гитарист THE HAUNTED Ola Englund представил видео на сольную тему "Game Over".






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