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*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 40
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 37
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
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The Haunted

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3 июл 2023 : 		 Новое видео гитариста THE HAUNTED

21 май 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает песне CHILDREN OF BODOM

23 мар 2022 : 		 Бывший вокалист THE HAUNTED: «Я безуспешно пытался их примирить»

17 янв 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает песне PANTERA

11 дек 2021 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает

25 ноя 2021 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает песне PANTERA

9 ноя 2021 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает песне BEHEMOTH

16 окт 2021 : 		 Гитарист THE HAUNTED обучает песне SLIPKNOT

23 май 2021 : 		 Гитарист ARCH ENEMY в новом видео гитариста THE HAUNTED

27 апр 2021 : 		 Гитарист THE HAUNTED выпустил сольный альбом

18 дек 2020 : 		 Новое видео гитариста THE HAUNTED

6 май 2020 : 		 Новый сингл гитариста THE HAUNTED

4 сен 2017 : 		 Видео с текстом от THE HAUNTED

27 авг 2017 : 		 Обучающее видео от THE HAUNTED

18 авг 2017 : 		 Новое видео THE HAUNTED

15 авг 2017 : 		 Рассказ о новом альбоме THE HAUNTED

21 июл 2017 : 		 Новое видео THE HAUNTED

23 июн 2017 : 		 Новое видео THE HAUNTED

10 май 2017 : 		 Новый альбом THE HAUNTED выйдет летом

17 фев 2017 : 		 THE HAUNTED начнут запись весной

22 дек 2016 : 		 THE HAUNTED продолжат сотрудничество с CENTURY MEDIA RECORDS

18 авг 2016 : 		 Гитарист THE HAUNTED почтил память гитариста PANTERA

13 июл 2016 : 		 THE HAUNTED планируют запись

30 май 2016 : 		 Видео с выступления THE HAUNTED

15 мар 2016 : 		 THE HAUNTED работают над новым материалом

9 мар 2016 : 		 Гитарист THE HAUNTED о Дональде Трампе
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|||| 3 июл 2023

Новое видео гитариста THE HAUNTED



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Гитарист THE HAUNTED Ola Englund представил видео на новую сольную композицию "The First Of Its Kind".

THE HAUNTED Guitarist OLA ENGLUND Releases New Solo Instrumental Track "The First Of Its Kind"




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