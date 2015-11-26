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Гитарист THE HAUNTED обучает песне PANTERA



Гитарист THE HAUNTED Ola Englund опубликовал видео, в котором обучает исполнению трека "I'm Broken" группы PANTERA на барабанах.

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