4 фев 2021



SAMAEL отметят юбилей "Passage"



SAMAEL отметят 25-летний юбилей альбома "Passage" европейским туром, старт которого намечен на 29 сентября в Будапеште:



Sep. 29 - Budapest - Dürer Kert (HU)



Sep. 30 - Brno - Melodka (CZ)



Oct. 01 - Berlin - ORWO Haus (DE)



Oct. 02 - Arnhem - Willemeen (NL)



Oct. 03 - Eindhoven - Effenaar (NL)



Oct. 04 - Esh-Sur-Alzette - Kulturfabrik (LU)



Oct. 05 - München - Backstage (DE)



Oct. 06 - Regensburg - Eventhall Airport (DE)



Oct. 07 - San Dona Di Piave - Revolver (I)



Oct. 08 - Villeurbanne-Lyon - CCO (FR)



Oct. 09 - Wetzikon - Hall of Fame (CH)



Oct. 10 - Paris - Petit Bain (FR)



Oct. 11 - Nantes - Warehouse (FR)



Oct. 12 - Hasselt - Muziekodroom (BE)



Oct. 13 - Essen - Turock (DE)



Oct. 14 - Leipzig - Hellraiser (DE)



Oct. 15 - Erfurt - From Hell (DE)



Oct. 16 - Krakow - Kwadrat (PL)







+3 -0



( 1 ) просмотров: 278