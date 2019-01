сегодня



Новое видео SAMAEL



Швейцарские металлисты SAMAEL опубликовали видео на песню "Samael". Эта песня вошла в последний на текущий момент альбом под названием "Hegemony", выпущенный в октябре 2017 года на Napalm Records.









SAMAEL's 2011 album "Lux Mundi" (which translates as "Light of the World") will be reissued later this year.









