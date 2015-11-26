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Samael

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20 апр 2019 : 		 Видео с текстом от SAMAEL

17 фев 2019 : 		 SAMAEL перевыпустят альбомы "Lux Mundi" и "Solar Soul"

10 янв 2019 : 		 Новое видео SAMAEL

25 дек 2018 : 		 Новая песня SAMAEL

25 июл 2018 : 		 SAMAEL представили новый состав

4 май 2018 : 		 Из SAMAEL ушел гитарист

18 янв 2018 : 		 Концертное видео SAMAEL

18 окт 2017 : 		 Винил SAMAEL выйдет в декабре

10 окт 2017 : 		 Рассказ о лимитированном альбоме SAMAEL

6 окт 2017 : 		 Новое видео SAMAEL

17 сен 2017 : 		 Новое видео SAMAEL

18 авг 2017 : 		 Видео с текстом от SAMAEL

4 авг 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома SAMAEL

17 июл 2017 : 		 Вокалист SAMAEL: «Религия — это диктатура»

24 июн 2017 : 		 Видео с текстом от SAMAEL

24 янв 2017 : 		 SAMAEL заключили соглашение с NAPALM RECORDS

26 дек 2016 : 		 SAMAEL отпразднуют 30-летие выпуском нового альбома

31 май 2016 : 		 SAMAEL опубликовали видео выступления в Москве

3 май 2016 : 		 SAMAEL сыграют олд-скульный сет во Франции

17 сен 2015 : 		 Переиздание SAMAEL выйдет в апреле

15 июн 2015 : 		 Вокалист SAMAEL пообещал сюрпризы на новом альбоме

26 фев 2015 : 		 Фото нового состава SAMAEL

25 фев 2015 : 		 SAMAEL сменили басиста

21 авг 2012 : 		 Видео с текстом от SAMAEL

7 июн 2011 : 		 Новое видео SAMAEL

29 апр 2011 : 		 Новый альбом SAMAEL доступен для прослушивания
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Видео с текстом от SAMAEL



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Швейцарская группа SAMAEL перевыпустила два легендарных альбома — "Lux Mundi" и "Solar Soul". Видео с текстом на композицию “Solar Soul” можно увидеть ниже.

SAMAEL Releases New Lyric Video For вЂњSolar SoulвЂќ; Lux Mundi & Solar Soul Album Re-Releases Out Now







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