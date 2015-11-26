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SAMAEL перевыпустят альбомы "Lux Mundi" и "Solar Soul"



Швейцарская группа SAMAEL перевыпустит свои легендарные альбомы "Lux Mundi" и "Solar Soul" на Napalm Records 19 апреля.



Новое видео с текстом на трек "In The Deep" доступно для просмотра ниже.













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