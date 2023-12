сегодня



Концертное видео SAMAEL



"Jupiterian Vibe", новое концертное видео группы SAMAEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из концертного релиза Passage - Live, выходящего 16 февраля на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1LP Gatefold Marbled Red/White & 20 Page Booklet (Napalm mail order only, limited to 300)

- 1LP Gatefold Black & 20 Page Booklet

- 6 Page Digipack & 56 Page Booklet in a Slipacase

- Digital Album



"Passage"

"Rain"

"Shining Kingdom"

"Angel's Decay"

"My Saviour"

"Jupiterian Vibe"

"The Ones Who Came Before"

"Liquid Soul Dimension"

"Moonskin"

"Born Under Saturn"

"Chosen Race"

"A Man In Your Head"







