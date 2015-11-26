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Samael

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7 апр 2021 : 		 Винилы SAMAEL выйдут в этом году

4 фев 2021 : 		 SAMAEL отметят юбилей "Passage"

17 июн 2020 : 		 SAMAEL нашли басиста

27 май 2019 : 		 Новое видео SAMAEL

6 май 2019 : 		 Новое видео SAMAEL

20 апр 2019 : 		 Видео с текстом от SAMAEL

17 фев 2019 : 		 SAMAEL перевыпустят альбомы "Lux Mundi" и "Solar Soul"

10 янв 2019 : 		 Новое видео SAMAEL

25 дек 2018 : 		 Новая песня SAMAEL

25 июл 2018 : 		 SAMAEL представили новый состав

4 май 2018 : 		 Из SAMAEL ушел гитарист

18 янв 2018 : 		 Концертное видео SAMAEL

18 окт 2017 : 		 Винил SAMAEL выйдет в декабре

10 окт 2017 : 		 Рассказ о лимитированном альбоме SAMAEL

6 окт 2017 : 		 Новое видео SAMAEL

17 сен 2017 : 		 Новое видео SAMAEL

18 авг 2017 : 		 Видео с текстом от SAMAEL

4 авг 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома SAMAEL

17 июл 2017 : 		 Вокалист SAMAEL: «Религия — это диктатура»

24 июн 2017 : 		 Видео с текстом от SAMAEL

24 янв 2017 : 		 SAMAEL заключили соглашение с NAPALM RECORDS

26 дек 2016 : 		 SAMAEL отпразднуют 30-летие выпуском нового альбома

31 май 2016 : 		 SAMAEL опубликовали видео выступления в Москве

3 май 2016 : 		 SAMAEL сыграют олд-скульный сет во Франции

17 сен 2015 : 		 Переиздание SAMAEL выйдет в апреле

15 июн 2015 : 		 Вокалист SAMAEL пообещал сюрпризы на новом альбоме
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|||| 7 апр 2021

Винилы SAMAEL выйдут в этом году



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28 мая на Century Media состоится релиз виниловой версии Rebellion ЕР SAMAEL (вышел в 1995 году), а винил Eternal (вышел в 1999 году) будут доступны начиная с 25 июня. Предзаказ можно оформить по этому адресу.

SAMAEL вЂ“ Vinyl Editions Of Rebellion And Eternal Announced; Preorders Available



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