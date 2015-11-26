7 апр 2021



Винилы SAMAEL выйдут в этом году



28 мая на Century Media состоится релиз виниловой версии Rebellion ЕР SAMAEL (вышел в 1995 году), а винил Eternal (вышел в 1999 году) будут доступны начиная с 25 июня. Предзаказ можно оформить по этому адресу.







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