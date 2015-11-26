Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE TOP 2018 : Итоги года 91
*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 52
*Видео с текстом от AVANTASIA 38
*Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!» 36
*Новое видео проекта LINDEMANN 28
[= ||| все новости группы



*

Samael

*



25 дек 2018 : 		 Новая песня SAMAEL

25 июл 2018 : 		 SAMAEL представили новый состав

4 май 2018 : 		 Из SAMAEL ушел гитарист

18 янв 2018 : 		 Концертное видео SAMAEL

18 окт 2017 : 		 Винил SAMAEL выйдет в декабре

10 окт 2017 : 		 Рассказ о лимитированном альбоме SAMAEL

6 окт 2017 : 		 Новое видео SAMAEL

17 сен 2017 : 		 Новое видео SAMAEL

18 авг 2017 : 		 Видео с текстом от SAMAEL

4 авг 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома SAMAEL

17 июл 2017 : 		 Вокалист SAMAEL: «Религия — это диктатура»

24 июн 2017 : 		 Видео с текстом от SAMAEL

24 янв 2017 : 		 SAMAEL заключили соглашение с NAPALM RECORDS

26 дек 2016 : 		 SAMAEL отпразднуют 30-летие выпуском нового альбома

31 май 2016 : 		 SAMAEL опубликовали видео выступления в Москве

3 май 2016 : 		 SAMAEL сыграют олд-скульный сет во Франции

17 сен 2015 : 		 Переиздание SAMAEL выйдет в апреле

15 июн 2015 : 		 Вокалист SAMAEL пообещал сюрпризы на новом альбоме

26 фев 2015 : 		 Фото нового состава SAMAEL

25 фев 2015 : 		 SAMAEL сменили басиста

21 авг 2012 : 		 Видео с текстом от SAMAEL

7 июн 2011 : 		 Новое видео SAMAEL

29 апр 2011 : 		 Новый альбом SAMAEL доступен для прослушивания

26 апр 2011 : 		 Новая песня SAMAEL

25 мар 2011 : 		 Новая песня SAMAEL

25 янв 2011 : 		 Обложка нового альбома SAMAEL
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Новая песня SAMAEL



*
zoom
*
* *
SAMAEL выпустят обновленную версию альбома "Lux Mundi" в начале следующего года. Одна из композиций из этого релиза, "Antigod", доступна для прослушивания ниже.



Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

ВоваУпоров


25 дек 2018, 22:00		Нафига

nabastak_


25 дек 2018, 22:33		Да все нормально, это просто для меня версия.
В свое время этот альбом не зашел. В том числе из-за саунда.
А со звуком аля Hegemony (который иногда навевал воспоминания о божественном Eternal) может и прокатит.
Еще бы всеми (но не мной) любимый Solar Soul как-то подшаманить.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 654

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Frogleap Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом