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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 56
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 37
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Samael

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4 окт 2023 : 		 Переиздание SAMAEL выйдет осенью

22 апр 2022 : 		 Новое видео SAMAEL

14 дек 2021 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от SAMAEL

7 апр 2021 : 		 Винилы SAMAEL выйдут в этом году

4 фев 2021 : 		 SAMAEL отметят юбилей "Passage"

17 июн 2020 : 		 SAMAEL нашли басиста

27 май 2019 : 		 Новое видео SAMAEL

6 май 2019 : 		 Новое видео SAMAEL

20 апр 2019 : 		 Видео с текстом от SAMAEL

17 фев 2019 : 		 SAMAEL перевыпустят альбомы "Lux Mundi" и "Solar Soul"

10 янв 2019 : 		 Новое видео SAMAEL

25 дек 2018 : 		 Новая песня SAMAEL

25 июл 2018 : 		 SAMAEL представили новый состав

4 май 2018 : 		 Из SAMAEL ушел гитарист

18 янв 2018 : 		 Концертное видео SAMAEL

18 окт 2017 : 		 Винил SAMAEL выйдет в декабре

10 окт 2017 : 		 Рассказ о лимитированном альбоме SAMAEL

6 окт 2017 : 		 Новое видео SAMAEL

17 сен 2017 : 		 Новое видео SAMAEL

18 авг 2017 : 		 Видео с текстом от SAMAEL

4 авг 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома SAMAEL

17 июл 2017 : 		 Вокалист SAMAEL: «Религия — это диктатура»

24 июн 2017 : 		 Видео с текстом от SAMAEL

24 янв 2017 : 		 SAMAEL заключили соглашение с NAPALM RECORDS

26 дек 2016 : 		 SAMAEL отпразднуют 30-летие выпуском нового альбома

31 май 2016 : 		 SAMAEL опубликовали видео выступления в Москве
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|||| сегодня

Переиздание SAMAEL выйдет осенью



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Metal Scrap Record третьего ноября выпустит делюкс-версию ЕР SAMAEL "Rebellion":

"Rebellion"
"After The Sepulture" (New Version)
"I Love The Dead" (Alice Cooper cover)
"Static Journey"
"Into The Pentagram" (New Version)


Bonus:


Hidden Tracks
"Unnamed"
"Static Journey" (Deutsche Version)

SAMAEL - Deluxe Edition Of Rebellion EP Due In November




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