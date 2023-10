сегодня



Переиздание SAMAEL выйдет осенью



Metal Scrap Record третьего ноября выпустит делюкс-версию ЕР SAMAEL "Rebellion":



"Rebellion"

"After The Sepulture" (New Version)

"I Love The Dead" (Alice Cooper cover)

"Static Journey"

"Into The Pentagram" (New Version)





Bonus:





Hidden Tracks

"Unnamed"

"Static Journey" (Deutsche Version)







