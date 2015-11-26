сегодня



Кавер-версия THE BEATLES от SAMAEL



SAMAEL опубликовали видео на собственное прочтение песни THE BEATLES "Helter Skelter", которой исполнилось 53 года и которую некоторые считают первой хэви-композицией. http://www.samael.info

</div> </div>





+3 -1



просмотров: 335

