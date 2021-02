14 фев 2021



Видео с текстом от BIG BIG TRAIN



BIG BIG TRAIN опубликовали официальное видео с текстом на 23-минутную песню The Underfall Yard, которая взята из выходящего девятого апреля альбома The Underfall Yard:



CD1

“Evening Star”

“Master James Of St George”

“Victorian Brickwork”

“Last Train”

“Winchester Diver”

“The Underfall Yard”



CD2

“Songs From The Shoreline”

(i) “Victorian Brickwork” (2020 Version)

(ii) “Fat Billy Shouts Mine”

“Prelude To The Underfall Yard”

“The Underfall Yard” (2020 Version)

“Brew And Burgh”







