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Big Big Train

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Новая песня BIG BIG TRAIN



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"Brew And Burgh", новая песня группы BIG BIG TRAIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят взят из переиздания альбома "The Underfall Yard" 2009 года, выход которого запланирован на девятое апреля. Релиз будет доступен на двойном CD и тройном виниле, а также в цифровом варианте.

CD1
“Evening Star”
“Master James Of St George”
“Victorian Brickwork”
“Last Train”
“Winchester Diver”
“The Underfall Yard”

CD2
“Songs From The Shoreline”
         (i) “Victorian Brickwork” (2020 Version)
         (ii) “Fat Billy Shouts Mine”
“Prelude To The Underfall Yard”
“The Underfall Yard” (2020 Version)
“Brew And Burgh”

BIG BIG TRAIN Streaming вЂњBrew And BurghвЂќ From Upcoming The Underfall Yard Reissue



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