сегодня



Новая композиция BIG BIG TRAIN



BIG BIG TRAIN опубликовали инструментальную композицию "Apollo", которая будет включена в новую работу "Common Ground", её релиз намечен на тридцатое июля на English Electric Recordings.



Трек-лист:



“The Strangest Times”

“All The Love We Can Give”

“Black With Ink”

“Dandelion Clock”

“Headwaters”

“Apollo”

“Common Ground”

“Atlantic Cable”

“Endnotes”







+0 -0



просмотров: 103