Новое видео BIG BIG TRAIN



"The Strangest Times", новое видео группы BIG BIG TRAIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Common Ground", его релиз намечен на тридцатое июля на English Electric Recordings.



Трек-лист:



“The Strangest Times”

“All The Love We Can Give”

“Black With Ink”

“Dandelion Clock”

“Headwaters”

“Apollo”

“Common Ground”

“Atlantic Cable”

“Endnotes”







