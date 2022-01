сегодня



Нова песня BIG BIG TRAIN



“Bats In The Belfry”, новая песня группы BIG BIG TRAIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Welcome To The Planet, выходящего 28 января:



Part One

"Made From Sunshine"

"The Connection Plan"

"Lanterna"

"Capitoline Venus"

"A Room With No Ceiling"



Part Two

"Proper Jack Froster"

"Bats In The Belfry"

"Oak And Stone"

"Welcome To The Planet"







+0 -0



просмотров: 34