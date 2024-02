20 фев 2024



Вскрытие BIG BIG TRAIN



Gregory Spawton опубликовал видео, в котором представляет издание нового альбома BIG BIG TRAIN The Likes Of Us, релиз которого намечен на первое марта:



“Light Left In The Day”

“Oblivion”

“Beneath The Masts”

“Skates On”

“Miramare”

“Love Is The Light”

“Bookmarks”

“Last Eleven”







+0 -0



просмотров: 130