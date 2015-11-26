сегодня



Фрагмент нового релиза BIG BIG TRAIN



BIG BIG TRAIN 27 ноября выпустят концертный релиз "Empire", запись которого проходила на выступлении второго ноября 2019 года в Hackney Empire, London и включает сет в более чем два часа времени, основой для которого стали песни с альбомов English Electric, Folklore, Grimspound и Grand Tour. Фрагмент из этого релиза, "The Florentine", доступен ниже.



Blu-ray

“Novum Organum”

“Alive”

“Hedgerow”

“Theodora In Green And Gold”

“Winkie”

“The Florentine”

“Brave Captain”

“Voyager”

“Homesong”

“Wassail”

“Engines And Men”

“East Coast Racer”



CD1

“Novum Organum”

“Alive”

“Hedgerow”

“Theodora In Green And Gold”

“Winkie”

“The Florentine”

“Brave Captain”



CD2

“Voyager”

“Homesong”

“Wassail”

“Engines And Men”

“East Coast Racer”







+0 -0



просмотров: 81

