Концертное видео BIG BIG TRAIN



"The First Rebreather", новое концертное видео группы BIG BIG TRAIN, доступно для просмотра ниже. Съёмки проходили в сентябре 2022 года в The Boerderij, Нидерланды.







