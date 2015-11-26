|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новое видео BIG BIG TRAIN
"Proper Jack Froster",, новое видео группы BIG BIG TRAIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Welcome To The Planet, выходящего 28 января:
Part One
"Made From Sunshine"
"The Connection Plan"
"Lanterna"
"Capitoline Venus"
"A Room With No Ceiling"
Part Two
"Proper Jack Froster"
"Bats In The Belfry"
"Oak And Stone"
"Welcome To The Planet"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).