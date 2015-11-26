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Big Big Train

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Новое видео BIG BIG TRAIN



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"Proper Jack Froster",, новое видео группы BIG BIG TRAIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Welcome To The Planet, выходящего 28 января:

Part One
"Made From Sunshine"
"The Connection Plan"
"Lanterna"
"Capitoline Venus"
"A Room With No Ceiling"

Part Two
"Proper Jack Froster"
"Bats In The Belfry"
"Oak And Stone"
"Welcome To The Planet"

BIG BIG TRAIN Release Animated Video For "Proper Jack Froster"; March 2022 UK Tour Cancelled



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