сегодня



Видео полного выступления BURNING WITCHES



Видео полного выступления BURNING WITCHES, которое состоялось десятого ноября в Далласе, доступно для просмотра ниже:



"Unleash the Beast"

"Sea of Lies"

"Dance With the Devil"

"We Stand as One"

"Lucid Nightmare"

"Evil Witch"

"The Dark Tower"

"Necronomicon"

"Hexenhammer"

"Flight of the Valkyries"

"The Witch of the North"

"Burning Witches"

"Holy Diver"







+0 -0



просмотров: 96